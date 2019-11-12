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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İpekyol Gece Elbisesi Koleksiyonu

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İpekyol Gece Elbisesi Koleksiyonu

"Işıltılardan güç alan akıcı silüetler ve feminen tasarımlar, Ipekyol Gece Elbisesi Koleksiyonu’yla yılın son günlerine eşlik eden davetlerin en şık eşlikçileri olarak yerini alıyor. Payetlerin etkisi altında kalan elbiseler ve ceketler, romantik tüller ve parlak kumaşlar şiirsel bir mevsimi zengin renk yelpazesine yansıtıyor."

İhtişam dozu yüksek dantel, payet ve parıltılı kumaşlar ile harmanlanan Ipekyol Gece Elbisesi Koleksiyonu, yükselişe geçen şık davetlerin yakın markajına giriyor.

70’lerin ışıltılı dünyasına adım atan retro-modern parlak kumaşlı ceketler ve maxi boy elbiseler, sade ve alımlı tavrıyla tüm bakışları üstünüze topluyor. Stil sahibi Ipekyol kadınının naif dans ritimlerine eşlik edecek ince kesme taş şeritli ceket ise muhteşem kalıplı bir jean veya akışkan formlu bir pantolonla kusursuz birlikteliğini sürdürmeye aday.

İpekyol Gece Elbisesi Koleksiyonu

Pilise ve katman oyunlarıyla harekete geçen etekler, dantel detaylarla hacimli bir görünüm sunuyor. Bu parçanın metalik renkte bir bluzla harmanlanması ise rutine kısa bir mola vererek illüzyon etkisi yaratıyor. Güpür ve dantel ile fark yaratmaya hazır maxi boy ve midi boy elbiseler ise feminen bel hattını ortaya çıkaracak saten kemer ve fular görünümlü satenlerle önden bağlanarak kışlık görünümünüze heyecanlı bir dokunuş katıyor.

İpekyol Gece Elbisesi Koleksiyonu

Gold, gümüş, siyah ve kırmızının ön plana çıktığı koleksiyonda modern dokunuşlar ve işlemeler, tasarımlarda hayat bularak koleksiyona eşlik ediyor. Aksesuarlarda muhteşem eşleştirmenin peşine düşen ışıltı dozu yüksek küpeler, kolyeler ve yüzükler ise siluetinizin aranan tamamlayıcısı oluyor.

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