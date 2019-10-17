İpek Kirpik Hakkında Bunları Biliyor Musunuz?

Yaz mevsiminde kirpikler daha çok dökülüyor

Yaz mevsimini geride bıraktığımız şu günlerde cildimizden kirpiğimize kadar bakıma ihtiyaç duyduğumuz bir gerçek. Çünkü deniz, kum, güneş her ne kadar tatilin en önemli ögeleri olsa da bazı istenmeyen hatıralar bırakabiliyor. Bunların başında ise kirpikler geliyor. Sıcaklık, nem, tuz, rüzgar gibi faktörler sebebiyle yıpranan kirpikler, dökülmeye ve seyrekleşmeye başlar. Bu durum hem gözlerin vurgusunu azaltır hem de ifadeyi zayıflatır. Kirpiklerin seyrekleşmesi estetik kaygıları beraberinde getirdiği gibi kişiyi olduğundan daha yorgun gösterebilir. Bu noktada ise devreye kirpik liftingi ve ipek kirpik uygulaması giriyor.

İpek kirpik, gerçek kirpiklerin üzerine uygulanan bir yöntemdir. Saf ipekten elde edilen kirpikler, gözlerin yapısına uygun olarak tek tek yapıştırılır. Kişinin ihtiyaç ve beklentilerine göre hazırlanan kirpikler, kısa veya seyrek görünümü engeller. Ortaya çıkan sonuç, kişinin mevcut kirpik yoğunluğuna göre değişiklik gösterir. İstenilen hacme ulaşmak için farklı şekil ve boyutlarda ipek kirpikler kullanılabilir.

Nasıl uygulanıyor?

Öncelikle kişinin yüzüne en çok yakışacak olan kirpik boyutu ve şekli belirlenir. Bu noktada kişinin göz kapağı, göz şekli, istekleri göz önüne alınarak bir karar verilmesi en doğrusudur. Sonrasında alt kirpiklere sürülecek yapıştırıcıdan korumak için bir bant takılır. Bu işlemden sonra üst kirpikleri tek tek ayırmak amacıyla kirpikler taranır ve kirpik yerleştirme işlemine geçilir. Uzunlukları farklı birkaç çeşit kirpik kullanılır. Kısa olan kirpikler göz kapağının iç kısmına yerleştirilirken uzun olan kirpikler dış kısımlara uygulanır. İşlem esnasında her kirpik medikal yapıştırıcılar aracılığıyla tek tek yapıştırılır. Yaklaşık 1,5 - 2 saat süren işlem sonrasında kişi, istediği kirpiklere kavuşur.

Kimler ipek kirpik yaptırmalı?

-Seyrek ve kısa kirpiklere sahip kişiler,

-Yoğun kirpik görüntüsü seven kişiler,

-Yapı olarak kirpikleri aşağı doğru bakan kişiler,

-Kozmetik ürünlere alerjisi olan kişiler,

Her zaman bakımlı görünmek isteyen kişiler tarafından güvenle tercih edilebilir.

Neden ipek kirpik yaptırmalısınız?

İpek kirpik doğal kirpiklerden ayırt edilemeyecek kadar profesyonel ve doğal sonuçlar sunar. Bu durum gözlerin daha çok ön plana çıkmasını sağlar. Sık ve kıvrılmış kirpikler ifadeyi de daha güçlü kılar. Günün ilk saatlerinden son saatlerine kadar her zaman bakımlı ve güzel bir görünüm sunar. Makyajın önemli bir adımı olan rimel sürmeyi hayatınızdan çıkarır çünkü kozmetik ürünlere gerek kalmaksızın kirpikler dolgun ve yoğun görünür.

İpek kirpik sonrası nelere dikkat edilmelidir?

-İlk 24 saat su değdirilmemelidir,

-Gözler ovuşturulmamalıdır,

-Sırt üstü uyunmalıdır,

-Kirpik kıvırıcı kullanılmamalıdır,

-Rimel kullanılmamalıdır,

-Nem ve sıcaktan korunmalıdır.