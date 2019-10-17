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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güzellik Reçeteleri

İpek Kirpik Hakkında Bunları Biliyor Musunuz?

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İpek Kirpik Hakkında Bunları Biliyor Musunuz?

"Güneş, kum ve denizin eşlik ettiği bir mevsim ardımızda kalırken, üzerimizde bıraktığı etkilerin izlerini silmek de sonbahar mevsimine kalıyor. Özellikle de tıpkı kaşlar gibi kirpiklerin de eski canlılığını kazanması için çeşitli desteklere ihtiyaç var. En etkili güzellik uygulamalarının başında gelen kirpik liftingi, yazın canlılığını yitirmiş kirpiklere tekrar hayat veriyor. Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin, ipek kirpik hakkında önemli bilgiler veriyor."

Yaz mevsiminde kirpikler daha çok dökülüyor

Yaz mevsimini geride bıraktığımız şu günlerde cildimizden kirpiğimize kadar bakıma ihtiyaç duyduğumuz bir gerçek. Çünkü deniz, kum, güneş her ne kadar tatilin en önemli ögeleri olsa da bazı istenmeyen hatıralar bırakabiliyor. Bunların başında ise kirpikler geliyor. Sıcaklık, nem, tuz, rüzgar gibi faktörler sebebiyle yıpranan kirpikler, dökülmeye ve seyrekleşmeye başlar. Bu durum hem gözlerin vurgusunu azaltır hem de ifadeyi zayıflatır. Kirpiklerin seyrekleşmesi estetik kaygıları beraberinde getirdiği gibi kişiyi olduğundan daha yorgun gösterebilir. Bu noktada ise devreye kirpik liftingi ve ipek kirpik uygulaması giriyor.

İpek kirpik, gerçek kirpiklerin üzerine uygulanan bir yöntemdir. Saf ipekten elde edilen kirpikler, gözlerin yapısına uygun olarak tek tek yapıştırılır. Kişinin ihtiyaç ve beklentilerine göre hazırlanan kirpikler, kısa veya seyrek görünümü engeller. Ortaya çıkan sonuç, kişinin mevcut kirpik yoğunluğuna göre değişiklik gösterir. İstenilen hacme ulaşmak için farklı şekil ve boyutlarda ipek kirpikler kullanılabilir.

Nasıl uygulanıyor?

Öncelikle kişinin yüzüne en çok yakışacak olan kirpik boyutu ve şekli belirlenir. Bu noktada kişinin göz kapağı, göz şekli, istekleri göz önüne alınarak bir karar verilmesi en doğrusudur. Sonrasında alt kirpiklere sürülecek yapıştırıcıdan korumak için bir bant takılır. Bu işlemden sonra üst kirpikleri tek tek ayırmak amacıyla kirpikler taranır ve kirpik yerleştirme işlemine geçilir. Uzunlukları farklı birkaç çeşit kirpik kullanılır. Kısa olan kirpikler göz kapağının iç kısmına yerleştirilirken uzun olan kirpikler dış kısımlara uygulanır. İşlem esnasında her kirpik medikal yapıştırıcılar aracılığıyla tek tek yapıştırılır. Yaklaşık 1,5 - 2 saat süren işlem sonrasında kişi, istediği kirpiklere kavuşur.

İpek Kirpik Hakkında Bunları Biliyor Musunuz

Kimler ipek kirpik yaptırmalı?

-Seyrek ve kısa kirpiklere sahip kişiler,
-Yoğun kirpik görüntüsü seven kişiler,
-Yapı olarak kirpikleri aşağı doğru bakan kişiler,
-Kozmetik ürünlere alerjisi olan kişiler,

Her zaman bakımlı görünmek isteyen kişiler tarafından güvenle tercih edilebilir.

Neden ipek kirpik yaptırmalısınız?

İpek kirpik doğal kirpiklerden ayırt edilemeyecek kadar profesyonel ve doğal sonuçlar sunar. Bu durum gözlerin daha çok ön plana çıkmasını sağlar. Sık ve kıvrılmış kirpikler ifadeyi de daha güçlü kılar. Günün ilk saatlerinden son saatlerine kadar her zaman bakımlı ve güzel bir görünüm sunar. Makyajın önemli bir adımı olan rimel sürmeyi hayatınızdan çıkarır çünkü kozmetik ürünlere gerek kalmaksızın kirpikler dolgun ve yoğun görünür.

İpek kirpik sonrası nelere dikkat edilmelidir?

-İlk 24 saat su değdirilmemelidir,
-Gözler ovuşturulmamalıdır,
-Sırt üstü uyunmalıdır,
-Kirpik kıvırıcı kullanılmamalıdır,
-Rimel kullanılmamalıdır,
-Nem ve sıcaktan korunmalıdır.

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