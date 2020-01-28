INCIA Sebum Kit ile Pürüzleri Ortadan Kaldırın

Sizi ve sevdiklerinizi doğa kadar hassas ve özenle koruyan INCIA, BioArge Laboratuvarları’nda onaylanan cilt ve kişisel bakım ürünleriyle cildiniz için sağlıklı ve aynı zamanda doğal çözümler sunuyor. Yağlı ciltlerde görülen pürüzlere karşı geliştirdiği ürünleri ile cilt bakımına düşkünlerin %100 doğal yardımcısı INCIA, yeni acil durum kiti sayesinde yağlı ve pürüzlü ciltlerin imdadına koşuyor.

INCIA Sebum Kit; içerisindeki yağlı ciltler için Yüz Temizleme Köpüğü ve Aromaterra Kusursuz Güzellik aromaterapi yağı ile yağlı ciltlerin acil bakım ihtiyacını karşılayarak sebumu dengeliyor. Yağlı ve pürüzlü ciltler üzerinde bir kullanımda bile gözle görülür etkili sonuçlar sunan INCIA Sebum Kit, içeriğindeki ürünlerin birlikte ve düzenli kullanımında ciltteki istenmeyen görüntülerin ve lekeli görünümün azalmasına yardımcı oluyor.

Yağlı ve pürüzlü cilt artık korkulu rüya değil

INCIA yağlı ciltler için yüz temizleme köpüğü, içeriğindeki çay ağacı yağı sayesinde antiseptik bir özellik sunuyor ve cildin sebumunu dengeliyor. Bununla birlikte özel formülündeki yoğun zeytinyağından gelen skualen maddesi ile de doku onarımına yardımcı oluyor. İçerdiği Hindistan cevizi yağı, ürüne köpürme özelliğini verirken Hint yağı ile birlikte sunduğu antibakteriyel yapısı sayesinde de cilt üzerinde doğal bir koruma bariyeri oluşturuyor. Yalnızca yağlı ve karma ciltler için önerilen köpük, yağlı ciltlerde görülen problemler üzerinde kısa sürede en etkili çözümün elde edilmesini sağlıyor.

INCIA’nın aromaterapi serisinde yer alan Aromaterra Kusursuz Güzellik Yağı ise doğrudan pürüz ve lekelerin üzerine uygulanabiliyor. Kusursuz Güzellik aromaterapi yağı, cilt hücrelerini yenilemeye yardımcı olan ve yağlı cilt pürüzlerine neden olan bakterileri ortadan kaldıran antimikrobiyal özellikteki uçucu yağlar ile geliştirilen özel formülü sayesinde düzenli kullanımlarda hayal edilen ipeksi bir cilde sahip olmaya yardımcı oluyor. İçerisindeki papatya yağı, lavanta yağı, çay ağacı yağı, atlantik sedir ağacı yağı, doğal E vitamini ve jojoba yağının iyileştirmeye yardımcı ve besleyici etkileri sayesinde tek kullanımda bile ciltte gözle görülür bir etki sağlıyor.

%100 doğal INCIA, yalnızca doğadan ilham alıyor

Doğada bulunmayan hiçbir maddeyi üretmeyen ve kullanıcılarına sunmayan INCIA, yalnızca doğal kaynakları yüksek teknoloji ile birleştirerek hayatın her alanında bütünsel bir iyi olma hali sunuyor.

Genetiği değiştirilmiş hammaddeler, paraben, petrokimyasal maddeler ya da sentetik koku, kıvam artırıcı, köpürtücü, koruyucu, renk ve boya maddesi INCIA ürünlerinde yer almıyor.