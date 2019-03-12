İlişkinizi Güçlendirecek 10 Basit Şey

1. Her gün birbirinize iltifat edin. Çiftler bunu genelde sadece ilişkinin başında yapıyor. Sevdiğiniz kişiden güzel şeyler duymak ve ona güzel şeyler söylemek ilişkinize asla zarar vermez, unutmayın.

2. Ayda bir dış dünyadan uzaklaşın ve baş başa kalın. İster seyahate çıkın isterseniz tüm günü evde geçirin. Kendinize ait bir gününüz olsun. Bu günde de iş, arkadaş, aile ya da aklınıza ne geliyorsa unutun. Sadece ikiniz.

3. Duygularınızı nasıl ifade ettiğinize dikkat edin. Hiçbir zaman öfke dolu ve kırıcı olmamaya dikkat edin.

4. Hiç beklemediği anda ona bir hediye alın ya da en sevdiği restorana rezervasyon yaptırın. Üstelik karşılığında hiçbir şey beklemeden. Küçük sürprizler ilişkileri her zaman dinamik tutar.

5. Aynı fikirde olmasanız bile düşüncelerine her zaman önem verin.

6. Çok gergin bir anda, bir tartışmanın ortasında bile derin bir nefes alın ve gülümsemeye çalışın.

7. Ona kızdığınızda hemen tepki vermek yerine kendinize birkaç dakika düşünme ve sakinleşme fırsatı verin. Bu, ağzınızdan çıkacak sert sözlerden vazgeçmenize yardım edecektir.

8. Yeri geldiğinde özür dilemekten asla çekinmeyin.

9. Birbirinizin özel alanına müdahale etmeyin. Ara sıra yalnız kalın. Partneriniz arkadaşlarıyla buluştuğunda siz de kendinize zaman ayırın. İster kız kıza takılın, ister ailenizle vakit geçirin isterseniz de yalnız kalmanın tadını çıkarın.

10. Birlikte yeni şeyler deneyin. O çok merak ettiğiniz dans kursuna partnerinizle beraber gitmeyi düşünün. Onun isteklerini de göz ardı etmeyin.

MAHMURE ÖZEL