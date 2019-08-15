İlişkide Erkeğin Katlanamadığı 7 Hareket

2. Kadınların hiçbir şeyi unutmaması Kadınların hafızası genelde erkeklere oranla daha kuvvetlidir ve çoğu şeyi unutmaz. Kadınlar, yaşadıkları kötü şeyleri bazen kindarlığa kadar sürükleyebiliyor. Yaşanılan bir tartışmada, eski olayları gündeme getirebiliyor, iki ay hatta bir sene önceki konuları bile açabiliyorlar. Erkekler de bu durumdan fazlasıyla rahatsız oluyorlar. Yaşanılan olayları o an çözüp kapatmak her iki tarafa da iyi gelecektir.