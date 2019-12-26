İdeal penis boyu ne kadar olmalı?

Toplumsal kültür ve yargılar, hem adamlığı ve erkekliği penisle eşleştirir hem de cinselliği ayıp, yasak ve günah olarak kodlayarak gizli tutar. Hal böyle olunca, erkekler, davranış biçimlerini belirleyen ana özellikler olan adamlığı, saygınlığı, iktidarı, gücü, koruyuculuğu, kendilerini cinsel yönden ispatlamaya çalışmakla bir tutarlar. Bu yanlış algılama da “Erkeğin gücünün simgesi penistir!” yanılgısını doğurur. Asırlardır çok büyük anlamlar yüklenen penis, kadınların erkekler konusunda tercihinde olduğu kadar erkekler arasındaki güç gösterilerinde de oldukça fazla önem taşır. Doğru bilinen yanlışlar nedeniyle, pek çok kadın ve erkek tabularını yıkamadıkları için hem cinsel hem de sosyal yaşamlarında hüsrana uğrarlar. Oysa ne adamlık ne erkeklik ne de cinsel mutluluk peniste saklıdır.

Fallusun gücü adına!

Her erkek egemen toplumda olduğu gibi ülkemizde de en aşılmaz tabularından biri penis boyudur. Penis, kemiksiz bir erkeklik organıdır. Renk ve biçimi değişik olabilir. Sağa veya sola hafif eğrilikler gösterebilir. Penis boyu gerçekte önemlidir ama sağlıklı bir cinsel yaşam için tek başına yeterli değildir. Ancak toplumsal ve ahlaki değerlerin yerleşmesinde önemli yer tutan penis boyu tabusu, 'erkek', 'erkeklik', 'adam', 'adamlık' ve 'güçlü adam' kavramlarıyla özdeşleşmiştir. Penis boyu, eğitimli-eğitimsiz, zengin-fakir, genç-yaşlı erkeklerin çoğu tarafından güç ve otoritenin göstergesi olarak kabul edilir. Çünkü penis boyu, erkekliğin yeterli olması ya da olmaması olarak düşünülür ve bir güç sembolü yani 'fallus' olarak algılanır. Penis boyu cinsel haz alma ve haz vermenin ölçütü olarak görülür. Penis ne kadar büyükse alınan ve verilen hazzın o kadar fazla olacağı düşünülür. Oysa cinsel ilişkide haz alıp vermede penis boyu önemli değildir.

Penisin boyu değil işlevi önemlidir

Gerek cinsel haz ve doyum gerekse üreme açısından penisin büyük olması gerekli değildir. Kadında döllenmenin olabilmesi için erkeğin spermlerinin kadının vajinasının içine ulaşabilmesi için 8 cm ve üzerinde bir penis boyu yeterlidir. Öte yandan kadının cinsel uyarılması ve orgazm olmasında vajinanın üçte birlik giriş kısmı, G noktası ve klitoris önemlidir. Yani kadının vajinasının girişindeki 3 cm’lik bölümünde cinsel uyarım noktaları oldukça fazlayken, vajinanın diğer bölgelerinde bu kadar yoğun değildir. Hatta ünlü G noktası da bu bölgededir. Gerek penis-vajina birlikteliğinde, gerekse mastürbasyonda, kadın için en önemli uyarılma ve boşalma noktası 'klitoris'tir. Yani vajina içerisine giren penisin uyarması ve dıştan gelen uyarmalar kadının klitorisinde birleşir. Böylece de boşalma meydana gelir. Kadının duyularına ve bedenine yapılacak doğru dokunuşlar, haz arttırıcı etkenlerdir.

Normal penis boyu ne kadardır?

Doğumda ortalama 2,5 cm kadar olan gerilmiş penis boyu ergenlik öncesi dönemde 6 cm’ye kadar ulaşır. Ergenlikle beraber hemen hemen her erkek, organının boyu hakkında ciddi kuşkular duyar ve bunalımlar yaşar. Ergenliğin başında genellikle penis boyu yaklaşık iki kat artar ve ortalama 8 cm’ye kadar ulaşır. Ereksiyonda bu değer yaklaşık iki katına çıkar ve ortalama 14 cm olur. Bununla birlikte penisin büyüklüğü kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ereksiyon halindeki penis boyu ortalama 14 cm olmakla beraber, 8 ila 18 cm arası penisler normal boyutlarda kabul edilebilir. Türk erkeklerinin penis boyu ortalama olarak 14 cm’dir. Pornografik yayınlarla pekiştirilen “Penisin büyüğü makbuldür!” cinsel miti, kadınların tatmin olabilmesinin ancak büyük bir penisle mümkün olabileceği ön yargısına neden olmaktadır.

Pek çok erkek, penisinin büyüklüğünü etraftan duyduğu abartılı tanımlamalarla karşılaştırarak, yetersizlik hissi ve endişe duyar. Bir erkeğin penisinin küçük olması onun cinsel anlamda yetersiz olduğu anlamına gelmez. Aksine, büyük penis çoğu kez kadınlara acı verir. En az küçük penisli erkekler kadar büyük penisi olan erkekler de hem cinsel hayatlarında hem de iç dünyalarında sorun yaşarlar. Birisinde yetersizlik ve eksiklik duygusu ön plandayken, diğerinde ise anormal olma ve korkutma düşüncesi ön plandadır. Öte yandan büyük penisli erkekler, seks yaparken oldukça zorlanır, hem sertleşmede hem de sertliği devam ettirmede sorun yaşarlar. Bu nedenle sık seks yapamazlar ve performansları sorunlu olabilir. Erken boşalma sorunu yaşayabilirler ve seks yaparken pozisyon zenginlikleri yoktur.

Psikoterapist Dr. Cem Keçe