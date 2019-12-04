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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEtkinlik Rehberi İçimizdeki Afroditler Uyanıyor!
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Etkinlik Rehberi

İçimizdeki Afroditler Uyanıyor!

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İçimizdeki Afroditler Uyanıyor!

"Gülen Gündüz Yılmaz, kadınların iş hayatının zorlu mücadelesinde farkında olmadan gittikçe erilleştiği günümüz toplumunda, hemcinslerinin dişil özlerine dönüş yolculuğuna rehberlik ediyor. Online olarak gerçekleşen Afrodit Eğitimleri ile modern kadınlar, dişil özelliklerini keşfettiği interaktif bir yolculuğa çıkıyor."

Eril Beril’den Afrodit’e kitabıyla oldukça ilgi çeken ve kadınlar tarafından severek takip edilen konuşmacı, yazar ve eğitmen Gülen Gündüz Yılmaz, Whatsapp üzerinden gerçekleştirdiği Afrodit Eğitimleri ile kadınların dişil taraflarıyla buluşmalarına aracılık ediyor. Yılmaz, modern kadınları sezgileri dinlemek, dayanışma, şefkat, anda kalabilme ve teslim olma gibi değerler taşıyan dişil özleriyle tekrar buluşturan Afrodit Eğitimleri’ni ‘Kadınlarla beraber yaptığımız deneyimsel bir yolculuk’ olarak tanımlıyor. 

Uzun yıllar bilişim sektöründe satış yöneticisi olarak rekabetin yoğun olduğu bir ortamda çalıştıktan sonra gittikçe erilleşen ve sonrasında tekrar içindeki dişil özle buluşan Yılmaz “Modern toplumdayız ve elbette kariyer hedeflerimiz var ve onları gerçekleştirmek için eril özelliklere de yaslanmamız gerekiyor. Ancak eril tarafımızı geliştirirken dişil taraflarımızı da değersizleştirmeyi öğrendik. Ve bu yüzden içimizde bir türlü dolduramadığımız büyük bir boşluk var. Özümüzü yaşayamıyoruz. Eril özelliklerimizi geliştirmemiz çok önemli ama dişil tarafımıza da dönüş yapmak mecburiyetindeyiz. Sağlıklı dişil enerjisi olan ışıldar, parlar, onların yanında olmak istersiniz.” dedi.

Bireylerin içlerindeki farklı parçalarla ilişkisini nasıl yönetebileceğine ışık tutan Gülen Gündüz Yılmaz, içimizde ihmal ettiğimiz tarafların yol açtığı ilgi ve sevgi açlığını kadın erkek ilişkilerinde ararken yaşadığımız yanılgıları da bizlere gösteriyor. 

İşbirliği ve dayanışmanın dişil özün içinde önemli bir yer taşıdığını belirten Gülen Gündüz Yılmaz, bu dönüş yolculuğunun kadın çemberleriyle gerçekleşmesinin yolu kolaylaştırdığını vurguluyor. Toplam 3 seviyeden oluşan eğitimlerin her biri bir hafta sürüyor. Yaklaşık yirmi kişilik bir grupla yapılan eğitimlerde her gün Yılmaz’ın hazırladığı bir metin ve alıştırma Whatsapp grubu üzerinden katılımcılarla paylaşılıyor. Günün alıştırması yaklaşık 15-20 dakika gibi sürelerde yapılabiliyor. Katılımcılar deneyimlerini isterlerse grupta paylaşarak diğer katılımcıların ve Yılmaz’ın görüşlerini alabiliyor. Eğitim online olduğu için Türkiye’nin çeşitli illerinde, Amerika, Avrupa ve Ortadoğu’da yaşayan kadınlar da kız kardeşlik grubu olarak da tanımlanabilen bu güven çemberinin içine dahil oluyorlar.

Eğitimlerin başvurusu Gülen Gündüz Yılmaz’ın web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

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