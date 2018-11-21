İç Çamaşırı Renginiz Karakterinizi Anlatıyor!
"Renklerin gördüklerimizden daha fazla anlamlara sahip olduğunu bilmeyen yoktur. Bu yüzden seçimleriniz karakterinizi belirler. Peki seçtiğiniz iç çamaşırlarının cinsel kimliğinizi nasıl yansıttığını biliyor musunuz?"
ATEŞLİ ANLARIN KAHRAMANI
Kırmızı iç çamaşırları sizin ne kadar ateşli olduğunuzu yansıtır. Cesaretinizi ve bütün dişiliğinizi ortaya koyacaktır. Partneriniz sizi kırmızı iç çamaşırları içinde görünce sizi daha çok arzulayacaktır.
SİYAH KUĞU
Siyah renk iç çamaşırlar sizi her zaman daha havalı gösterecektir. Hem zarif hem de vahşi dişi bu görüntü karşınızda ki kişiyi bir kez daha aşık edecektir. Gizemli bir havaya bürüneceğiniz için partneriniz sizi keşfetmek için sabırsızlanacaktır.
PERİ MASALI
Mor renk iç çamaşırı tercih ediyorsanız yatakta sınırınız geniş demektir. Hem sert anlar yaşamayı seven hem de romantik hareketlerin arasında gel git yaşıyorsunuz. Partneriniz bu dengesiz tavrınıza hayran kalacaktır.
PAMUK ŞEKERİ
Her zaman romantik, kararlı ve garantici olan bu renk size masum bir çekicilik katacaktır. Hazza düşkün olan bu yanınız sizi masumluk vahşilik arasında bir tarz sahibi yapacaktır. Partneriniz bu ikilem arasında kalmaktan memnun olacaktır.