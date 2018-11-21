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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cinsellik

İç Çamaşırı Renginiz Karakterinizi Anlatıyor!

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İç Çamaşırı Renginiz Karakterinizi Anlatıyor!

"Renklerin gördüklerimizden daha fazla anlamlara sahip olduğunu bilmeyen yoktur. Bu yüzden seçimleriniz karakterinizi belirler. Peki seçtiğiniz iç çamaşırlarının cinsel kimliğinizi nasıl yansıttığını biliyor musunuz?"

ATEŞLİ ANLARIN KAHRAMANI

Kırmızı iç çamaşırları sizin ne kadar ateşli olduğunuzu yansıtır. Cesaretinizi ve bütün dişiliğinizi ortaya koyacaktır. Partneriniz sizi kırmızı iç çamaşırları içinde görünce sizi daha çok arzulayacaktır.

İç Çamaşırı Renginiz Karakterinizi Anlatıyor

SİYAH KUĞU

Siyah renk iç çamaşırlar sizi her zaman daha havalı gösterecektir. Hem zarif hem de vahşi dişi bu görüntü karşınızda ki kişiyi bir kez daha aşık edecektir. Gizemli bir havaya bürüneceğiniz için partneriniz sizi keşfetmek için sabırsızlanacaktır.

İç Çamaşırı Renginiz Karakterinizi Anlatıyor

PERİ MASALI

Mor renk iç çamaşırı tercih ediyorsanız yatakta sınırınız geniş demektir. Hem sert anlar yaşamayı seven hem de romantik hareketlerin arasında gel git yaşıyorsunuz. Partneriniz bu dengesiz tavrınıza hayran kalacaktır.

İç Çamaşırı Renginiz Karakterinizi Anlatıyor

PAMUK ŞEKERİ

Her zaman romantik, kararlı ve garantici olan bu renk size masum bir çekicilik katacaktır. Hazza düşkün olan bu yanınız sizi masumluk vahşilik arasında bir tarz sahibi yapacaktır. Partneriniz bu ikilem arasında kalmaktan memnun olacaktır.

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