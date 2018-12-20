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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

Hurma-Yoğurt Diyeti Nasıl Yapılır?

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Hurma-Yoğurt Diyeti Nasıl Yapılır?

"Hurma-yoğurt diyeti, son dönemlerin en popüler kilo verme yöntemlerinden biri. Bir haftada yaklaşık 4-5 kilo verdirdiği söyleniyor. Hurma-yoğurt diyeti nasıl yapılır?"

Hurma yoğurt diyeti nedir?

Hurma yoğurt diyeti, belli bir süre sadece bu iki besinin tüketilmesiyle uygulanan bir zayıflama yöntemidir. Bu diyette yoğurt, hurma ve su dışında başka bir besin yer almıyor. Hurma yoğurt diyeti, göbek yağlarını eritiyor, 7 günde yaklaşık 5 kilo verdiriyor.

Hurma yoğurt diyetinin faydaları

Hurma da yoğurt da ayrı ayrı çok faydalı besinler. Vücuda pek çok yararı bulunan bu iki gıda bir araya gelince de ortaya mükemmel sonuçlar çıkıyor. Hurma yağ, kalsiyum, demir, vitaminler ve protein açısından zengin olmasıyla biliniyor. Yoğurt da kalorisi neredeyse yok denecek kadar az olan bir protein kaynağı. Proteinler ise uzun süre tok tutuyor, kasların inşa edilmesine ve onarılmasına yardımcı oluyor.  

Hurma-Yoğurt Diyeti Nasıl Yapılır

Hal böyle olunca hurma ve yoğurdu beraber tüketmek kilo vermek için fayda sağlıyor. Bu diyeti yaparken hurma ve yoğurdun içerdiği besinler ile kabızlık sorunu da yaşanmıyor. 

Hurma yoğurt diyeti zararlı mı?

Bu diyet tek tip beslenme programını içerdiği için vücut bazı vitamin ve minerallerden uzak kalıyor. Bu sebeple hurma yoğurt diyetinin çok uzun süre uygulanmaması öneriliyor. Hurma yoğurt diyetini 1 haftadan fazla uygulamamanızı tavsiye ederiz. Herhangi bir diyete başlamadan önce bir uzmana danışmakta fayda olduğunu da hatırlatalım.

Hurma yoğurt diyeti nasıl yapılır?

Hurma yoğurt diyetinde günde 21 hurma ve 3 kase yoğurt yeniyor. Bir hurma ortalama 42 kalori, bir kase yoğurt ise yaklaşık 110 kalori olarak biliniyor. Yani bu diyette günde alınan kalori miktarı 1200-1300 arasında oluyor. 

Hurma-Yoğurt Diyeti Nasıl Yapılır

Örnek hurma diyeti

1. gün

Kahvaltı-öğle-akşam: 1 bardak süt ya da 1 kase yoğurt ile 7 hurma

2. gün

Kahvaltı: 1 fincan süt ya da yoğurt ile 5 hurma

Ara öğün: 2/3 fincan süt ya da yoğurt ile 3 hurma

Öğle: 1 fincan süt ya da yoğurt ile 5 hurma

Ara öğün: 2/3 fincan süt ya da yoğurt ile 3 hurma

Akşam: 1 fincan süt ya da yoğurt ile 5 hurma

Hurma yoğurt diyeti yaparken bunlara dikkat edin!

Günde 2-3 litre su için.

Her gün en az 30 dakika yürüyüş yapın. 

Bu diyeti en fazla 7 gün uygulamalısınız. Daha fazlası vücudunuza zarar vermeye başlayacaktır.

Diyeti yaparken, ertesi gün tükeyeceğiniz hurmaları bir gece önceden suya koyabilirsiniz. Yumuşayan hurmaların bağırsakları harekete geçirmesi kolaylaşacak, tok tutma süresi de artacaktır. 

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