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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hünnap Meyvesinin Bu Faydalarını Biliyor Musunuz?

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Hünnap Meyvesinin Bu Faydalarını Biliyor Musunuz?

"Hünnap, oldukça dayanıklı olmasıyla bilinen hünnap ağacının meyvesidir. Yapılan araştırmalar, hünnap meyvesinin tam bir sağlık kaynağı olduğunu ortaya çıkardı. Hünnap meyvesinin faydalarına gelin beraber göz atalım. "

Hünnap, diğer isimleriyle çiğde ya da innabi, ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişiyor. Son birkaç yıldır daha fazla tanınan hünnap, aslında çok uzun yıllardır şifa niyetine kullanılan bir meyve.

Bahar aylarında sarı renkli çiçekler açan, hoş kokulu hünnap ağacının meyvesi olan bu besin, pek çok araştırmaya da konu oldu. 

Hünnap meyvesinin faydaları

Hünnap, oldukça düşük kalorili bir meyvedir, bu sayede kilonuzu korumanızda yardımcı olur. Bu meyvenin 1 porsiyonu (4 adet) yaklaşık 47 kaloridir.

Hünnap, besin değeri oldukça yüksek bir meyvedir. Yapılan araştırmalar, zengin içeriğiyle bu meyvenin kanseri önleyebileceğini ortaya koydu.

Hünnap tam bir antioksidan ve yüksek C vitamini kaynağı. A vitamini bakımında da bir hayli zengin olan bu meyve bağışıklık sistemini güçlendirir. 

Bağırsak sorunlarına iyi gelir, özellikle kabızlığı tedavi eder.  

100 gramı içerisindeki potasyum; günlük potasyum değerinizin %7 civarını karşılamasıyla beraber, kalp ve damar sağlığınıza iyi gelir.

Özellikle düzenli spor yapan biriyseniz, içindeki yüksek magnezyum oranı yoğun antrenman sonrası oluşabilecek kas ve kemik ağrılarınıza iyi gelecektir.

Hünnap, potasyum açısından da bir hayli zengin. 1 fincan hünnap suyu günlük potasyum ihtiyacımızın yaklaşık % 15’ini karşılar. 

Araştırmalara göre hünnap, doğal bir antidepresan. 

Hünnap, içerdiği kalsiyum ve fosfor ile kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda diş sağlığını da korur. 

Hünnap nasıl tüketilir?

Hünnap meyvesi, çay şeklinde tüketilebilir.

Meyvesi yaş ya da kurutulmuş halde ara öğünlerde yenebilir. 

Öte yandan hünnap meyvesinin reçelini de yapabilirsiniz. 

 

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