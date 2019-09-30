Hünnap Meyvesinin Bu Faydalarını Biliyor Musunuz?
"Hünnap, oldukça dayanıklı olmasıyla bilinen hünnap ağacının meyvesidir. Yapılan araştırmalar, hünnap meyvesinin tam bir sağlık kaynağı olduğunu ortaya çıkardı. Hünnap meyvesinin faydalarına gelin beraber göz atalım. "
Hünnap, diğer isimleriyle çiğde ya da innabi, ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişiyor. Son birkaç yıldır daha fazla tanınan hünnap, aslında çok uzun yıllardır şifa niyetine kullanılan bir meyve.
Bahar aylarında sarı renkli çiçekler açan, hoş kokulu hünnap ağacının meyvesi olan bu besin, pek çok araştırmaya da konu oldu.
Hünnap, oldukça düşük kalorili bir meyvedir, bu sayede kilonuzu korumanızda yardımcı olur. Bu meyvenin 1 porsiyonu (4 adet) yaklaşık 47 kaloridir.
Hünnap, besin değeri oldukça yüksek bir meyvedir. Yapılan araştırmalar, zengin içeriğiyle bu meyvenin kanseri önleyebileceğini ortaya koydu.
Hünnap tam bir antioksidan ve yüksek C vitamini kaynağı. A vitamini bakımında da bir hayli zengin olan bu meyve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Bağırsak sorunlarına iyi gelir, özellikle kabızlığı tedavi eder.
100 gramı içerisindeki potasyum; günlük potasyum değerinizin %7 civarını karşılamasıyla beraber, kalp ve damar sağlığınıza iyi gelir.
Özellikle düzenli spor yapan biriyseniz, içindeki yüksek magnezyum oranı yoğun antrenman sonrası oluşabilecek kas ve kemik ağrılarınıza iyi gelecektir.
Hünnap, potasyum açısından da bir hayli zengin. 1 fincan hünnap suyu günlük potasyum ihtiyacımızın yaklaşık % 15’ini karşılar.
Araştırmalara göre hünnap, doğal bir antidepresan.
Hünnap, içerdiği kalsiyum ve fosfor ile kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda diş sağlığını da korur.
Hünnap nasıl tüketilir?
Hünnap meyvesi, çay şeklinde tüketilebilir.
Meyvesi yaş ya da kurutulmuş halde ara öğünlerde yenebilir.
Öte yandan hünnap meyvesinin reçelini de yapabilirsiniz.