Hipnoz Etkili Bakışlar İçin Makyaj Sırları

Siz gözlerinizde elde etmek istediğiniz etkiye karar verin yeter… Daha iri gözler? Gizemli bakışlar? Dumanlı dokunuşlar? Günün saati, gideceğimiz yer, gittiğimiz kıyafet, ruh halimiz gibi faktörler makyaj stilimizdeki değişikliği etkiler. Bu değişikliğe uygun makyajı yaparken, belirleyici nokta göz makyajıdır.

Dilerseniz göz makyajı tekniklerine birlikte göz atalım.

1.Dikey Göz Makyaj Tekniği?

Bu makyaj tekniği dar veya orta gözler için uygundur. Çünkü daha geniş görünmelerini sağlar. Hem akşam hem de gündüz görünümünüz için kullanabileceğiniz göz makyaj tekniğidir. Sadece göz makyajınız için renk seçerken dikkatli olun. Gündüz görünümü için daha sade renk kullanmak gerekir. Gece görünümü için ise zıt renkler kullanmaktan çekinmeyin. Basit bir kural gözün en karanlık gölgesi gözün dış köşesine uygulanmalıdır.

2.Yatay Göz Makyaj Tekniği?

Bu makyaj uygulaması yuvarlak ve çıkıntılı gözlü kadınlar için gerçekten bulunmaz bir tekniktir. Adında anlaşılabileceği gibi göz farı gölgeler yatay olarak uygulanır ve gölgelendirilir. Bu şekilde gözler daha uzun süre badem şeklinde kalır. Kirpik çizgisinin kontürünü çizmek için kontür kalem veya ince uçlu göz kalemi kullanabilirsiniz.

3.Klasik (Karışık) Göz Makyaj Tekniği?

Klasik (karışık) göz makyaj tekniği için dikey veya yatay olarak göz gölgelerinizi uygulamak gerekir. Klasik göz makyajı için tipik bir renk tonu kullanılır.

4.Göz Kalemi Makyaj Tekniği?

Kalem makyaj tekniği, neredeyse her gözün şeklini düzeltmeye yardımcı olur. Özelliklerine göre, alt ve üst göz kapaklarına kontur çizgisi oluşturun ve dikkatlice gölgeleyin. Bu şekil uygulama göz çizgilerinin hizalanmasına yardımcı olacaktır. Kullandığınız gölgeleme fırçası düz, sağlam olmalıdır.

5.Buğulu Gözler?

Bu makyaj tekniğinin temel amacı muhteşem bir dumanlı göz etkisi üretmek olduğundan gölgeleme yaparken bir renk tonundan diğerine yumuşak bir geçiş yaratmaya özellikle dikkat etmelisiniz. Klasik dumanlı göz makyajı hem gündüz hem de gece kullanılabilir. Fakat akşam için sıcak doğal renkler seçmek daha iyi be bir kural daha dumanlı göz makyajının aşırı abartı görünmemesi içinde nötr bir tonda ruj kullanmak daha iyidir.