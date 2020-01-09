Hindistan Cevizi Yağının 9 İlginç Kullanım Alanı

Kilo kaybı, kanseri önleme gibi birçok faydası olan Hindistan cevizi yağı güzellik sektöründe de oldukça fazla kullanılıyor. Kozmetik ürünlerinin içerisinde de bulunan Hindistan cevizi yağı cilt ve saç bakımında oldukça faydalı. Cilt ve saçlar için Hindistan cevizi nasıl ve nerde kullanılır?

Hindistan cevizinin kullanım alanları

1- Makyaj çıkarma

2- Yüz nemlendiricisi

3- Saç dökülmelerinde

4- Yıpranmış saçlarda

5- Doğal yollardan saçın düzleştirmede

6- Vücut losyonu

7- Diş macunu olarak

8- Tıraş kremi

9- Doğal deodorant yapımında

Cilt nemlendiren Hindistan cevizi yağı maskesi

Malzemeler:

1 adet yumurta

1/2 fincan Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

Yumurtayı çırpın. Hindistan cevizi yağı ile balı yavaş yavaş üzerine ilave ederek karıştırın. Mayonez kıvamına gelen maskeyi küçük bir kaseye koyup, bir gece buzlukta bekletin.Ertesi gün karışımı yüzünüze sürüp 5-10 dakika bekletin. Ardından ılık su ile durulayın. Kalanını buzlukta bekleterek, başka bir zaman da kullanabilirsiniz.