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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İyi Yaşam

Hijyen Takıntısı Kemik Erimesi ve Kırıklara Yol Açabilir

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Hijyen Takıntısı Kemik Erimesi ve Kırıklara Yol Açabilir

"ABD'de yapılan ve geçtiğimiz günlerde Journal of Endocrinology and Metabolism dergisinde de yayınlanan bir araştırmaya göre, sabundan diş macununa, ağız temizleme suyundan çamaşır suyuna kadar pek çok antibakteriyel özellikteki temizlik maddesinde bulunan triclosan (TCS), kemik erimesine yol açıyor. İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, söz konusu etkinin menopoz sonrası kadınlarda, menopoz öncesi kadınlardan daha güçlü olduğunu söyledi."

Diş macunundan çamaşır suyuna pek çok üründe var

Antiseptik özellik barındıran tüm temizlik maddelerinin içerisinde triclosan var. Bu çalışma Amerikan Beslenme ve Sağlık Çalışma Araştırması’nın bir parçası olarak yapılmış. Triclosan, antiseptik özellik gösteren bir madde ve biz bunları aslında hijyeni artırmak için kullanıyoruz. Sabunlardan tutun da diş macununa, ağız temizleme sularına, çamaşır sularına kadar çok farklı temizlik ürününde bu madde var. Doğrudan her türlü temizlik maddesi yoluyla vücuda giriyor. Örneğin dişimizi fırçaladığımızda, ağzımızı çalkaladığımızda, vücudumuz doğrudan emiyor bu maddeyi. Ya da temizlik maddelerine doğrudan maruz kalarak soluyabiliyoruz. Doğrudan temas yoluyla vücuda girebiliyorlar, ciltten emilim söz konusu olabilir.

Kemik erimesi kanserden bile daha fazla görülüyor

Toplumda görülme sıklığı yüzde 20 civarında. Bu açıdan ilk sırada aslında. Mesela kalp hastalıklarından, hatta kanserden bile daha fazla görülen bir hastalık osteoporoz. Yol açtığı sorunlar arasında en önemli şey aslında kırığa yol açması. Kemik kırıklarına, vertebradaki kırıklara yol açarak belde eğrilik, bel ağrıları, boy kısalmasına sebep oluyor. Kalça kırığı en tehlikelisi. Çünkü sonrasında ilk bir yıl içinde ölüm riski yüzde 20 civarı. Yani her 5 kalça kırığı geçiren hastadan birini kaybediyoruz demektir bu. Geriye kalanların yarısı da normal günlük yaşamına geri dönemez halde oluyorlar. Çünkü sadece kalça protezi konarak tedavi edilebiliyor. Ayrıca hastaneye yatışları gerektiriyor kırıklar. Bu da ülkedeki sağlık maliyetinin çok artmasını sebep oluyor. Osteoporoz toplumda zaten böylesine ciddi bir sağlık sorunu iken, üzerine bir de bu tür kimyasal maddelerin eklenmesiyle riski artırmış oluyoruz.

Çok mecbursanız miktarı azaltarak kullanın

Çalışmada hem menopoz öncesi kadınlar hem menopoz sonrası kadınlar var. Ama etkinin menopoz sonrasında daha fazla olduğu tespit edildi. Bu durumda yapılması gereken şey aslında triclosan içeren temizlik maddelerini ya hiç kullanmamak veya firmaların triclosan’ı temizlik maddelerinin içerisinden çıkarması. Eğer kullanmaya mecbursak o zaman kontrollü bir şekilde, mümkün olduğu kadar az miktarlarda kullanacağız.

İçerisinde triclosan olmayan ürünler de var

Aslında triclosan içermeyen antiseptik özellikteki temizlik maddeleri de var. Maliyetleri biraz daha yüksek oluyor tabii ki bunların. Ama bunlara talep arttıkça maliyeti de düşecektir. Bilinçli bir tüketici olmak istiyorsak aldığımız her türlü ürünün içeriğini okumamız gerekiyor. İçeriğinde triclosan bulunan ürünlerden mümkün olduğunca uzak durmak şart. Triclosan kolay bulunan, maliyeti de son derece düşük olan bir antiseptik özellikteki madde. Dolayısıyla firmaların bundan vazgeçmemelerindeki temel nedenlerden biri bu. Ama bence firmaların da taşın altına birazcık ellerini koymaları gerekiyor. Bu işin aslında ciddiyetinin farkına varmaları ve triclosan’ı temizlik maddelerinin içerisinden yavaş yavaş çıkarmaları gerekiyor.

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