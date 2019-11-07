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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Etkinlik Rehberi

Herhangi Bir Şey Değil, Ferhangi Şeyler!

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Herhangi Bir Şey Değil, Ferhangi Şeyler!

"Büyük Usta Ferhan Şensoy’un 1987’den beri aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi 'Ferhangi Şeyler' 32. yılında tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor!"

25 Kasım'da Trump Gösteri ve Kültür Merkezi, 26 Kasım'da Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi, 27 Kasım'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenecek oyuna indirimli bilet almak için bu linki tıklayabilirsiniz.

Dünyada 'en çok oynanan tiyatro oyunu' olan Ferhangi Şeyler, sürekli kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. Ferhangi Şeyler'de hepimizin hayatının içinde olan karakterler var. Görmesek de kendilerini hissettiriyorlar. Ev sahibi Orkinos Hanım (alt katta oturuyor), bakkalın çırağı, bakkalın aptal çırağı, bakkalın daha aptal çırağı (sürekli çırak değiştiriyor), avukat aptal Tayfun, telefonda yanlış numara çevirip numarayı teyit edenler, popüler kültür için müzik yapmaya çalışan müzisyen... Sosyal çevremiz mizah dolu.

Herhangi Bir Şey Değil, Ferhangi Şeyler

Ferhangi Şeyler'in kasetlerinin içinde Ferhan Şensoy için şöyle bir yazı yer alır: 1971'de grup oyuncularında Gogol'un 'Müfettiş' oyunuyla profesyonel tiyatro oyunculuğuna başlayan Ferhan Şensoy, Haldun Taner'in çırağı olarak tiyatro yazarlığına başladı. 'Haneler', 'Bizim Sınıf', 'Sizin Dersane', 'Kazancı Yokuşu', 'İdi Amin', 'Avantadan Lavanta', 'Evdekiler', 'Dur Konuşma Sus Söyleme', 'Aşkın Gözüne Gözlük', 'Giyim Kuşam Dünyası', 'Hayrola Karyola', 'Şahları Da Vurular', 'Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı', 'Kiralık Oyun', 'Afitap'ın Kocası İstanbul', 'Köşedönücü', 'Anna'nın Yedi Ana Günahı', 'Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri Ve Ötekiler', 'İstanbul'u Satıyorum', 'Gündeste', 'Ce Fou De Gogol', 'Harem Qui Rit', 'Ferhangi Şeyler ve Soyut Padişah'ı yazdı. Haldun Taner'in çırağı olmayı sürdürüyor, ayrıca kavuğun son sahibi...

Herhangi Bir Şey Değil, Ferhangi Şeyler

Oyunda; güncel yaşanan sıradan olaylara, mahalle ilişkilerine, yakın geçmişten günümüze politikacılara ve pek çok şeye ince eleştiriler yapıyor usta. Yer yer ince sitemler, yer yer sert eleştiriler getiriyor. Seyirci ile ara sıra diyalog kuruyor. Gelen sorulara hazır cevaplılığı orta oyuncuların doğaçlama özelliğinden olsa gerek. Bir de gazete bölümü var; bugünün gazetelerini okuyup güncel olayları değerlendiriyor.

Sazla çalıp söylediği şarkılar, türküler yer yer tebessüm ettiriyor, yer yer çok düşündürüyor. Aşık Mahzuni'ye yaktığı türkü tüm salonu hüzne bırakıyor.

Her tiyatroseverin mutlaka izlemesi gereken bu efsane oyun kaçırmaya gelmez.

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