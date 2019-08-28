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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKadın Sağlığı Her Kadının Rutin Olarak Yaptırması Gereken 6 Sağlık Kontrolü
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Kadın Sağlığı

Her Kadının Rutin Olarak Yaptırması Gereken 6 Sağlık Kontrolü

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Her Kadının Rutin Olarak Yaptırması Gereken 6 Sağlık Kontrolü

"Kadınlarda hayati risk oluşturan hastalıklar bazen büyük, bazen ise sessiz belirtilerle geliyor. Kadın sağlığına yönelik hastalıkların tespitindeyse rutin kontroller büyük önem taşıyor. Her şeyin sağlıklı ve iyi durumda olduğundan emin olmak mı istiyorsunuz? O zaman birkaç basit kontrol yapmalısınız. İşte her kadının rutin olarak yapması gereken 6 sağlık kontrolü…"

STI testi

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar sinsidir, korunmasız ilişkiyle kolayca bulaşır ve uzun süre belirti vermeyebilir. Bunları da test yaptırmadan anlamak kolay değildir. Bu nedenle yıllık olarak sağlık taraması yaptırmalısınız.

Meme muayenesi

Kadınlar belirli aralıklarla memelerini kontrol etmelidir. Bu sayede meme kanseri varsa eğer ileri aşamalara ulaşmadan fark edilir ve kolayca tedaviye başlanır.

ERKEN MENOPOZ İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Cilt kontrolü

Düzenli muayene, cilt kanserinin ilerlemeden kontrol altına alınabilmesi için son derece önemlidir. Cilt kanserinde erken teşhis oranı diğer kanser türlerine göre daha yüksektir çünkü kanserin neden olduğu belirtiler cilt yüzeyinde gözle görülebilir. Tabii bunun yanında cilt yüzeyinde yeni oluşan lekelerin ve mevcut et benlerinin düzenli olarak bir doktor tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Göz testi

40 yaşından sonra görme ile ilgili sorunlar daha da artar. Bunu önlemek için yılda en az iki kere test yaptırmalısınız.

Her Kadının Rutin Olarak Yaptırması Gereken 6 Sağlık Kontrolü

Tırnak kontrolü

Tırnak melanomu hayatı tehdit eden en ciddi tırnak hastalığıdır ve melanomların büyük çoğunluğu tırnakta uzunlamasına yerleşen kahverengi-siyah bir çizgi, bant şeklinde başlar. Bunlara dikkat etmelisiniz. Öyle bir durumla karşılaştığınız takdirde hemen bir doktora başvurmalısınız.

GÖĞÜS BÜYÜTME YÖNTEMLERİ NELER?

Düzenli nabız kontrolü

Nabzınız ve kalp atış hızınız, kalp sorunları, aşırı aktif bir tiroid veya atriyal fibrilasyonun bir işareti olabilir. Bu nedenle nabzınızı ve kalp atış hızınızı sürekli olarak kontrol etmelisiniz.

MAHMURE ÖZEL

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