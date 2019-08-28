Her Kadının Rutin Olarak Yaptırması Gereken 6 Sağlık Kontrolü

STI testi

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar sinsidir, korunmasız ilişkiyle kolayca bulaşır ve uzun süre belirti vermeyebilir. Bunları da test yaptırmadan anlamak kolay değildir. Bu nedenle yıllık olarak sağlık taraması yaptırmalısınız.

Meme muayenesi

Kadınlar belirli aralıklarla memelerini kontrol etmelidir. Bu sayede meme kanseri varsa eğer ileri aşamalara ulaşmadan fark edilir ve kolayca tedaviye başlanır.

ERKEN MENOPOZ İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Cilt kontrolü

Düzenli muayene, cilt kanserinin ilerlemeden kontrol altına alınabilmesi için son derece önemlidir. Cilt kanserinde erken teşhis oranı diğer kanser türlerine göre daha yüksektir çünkü kanserin neden olduğu belirtiler cilt yüzeyinde gözle görülebilir. Tabii bunun yanında cilt yüzeyinde yeni oluşan lekelerin ve mevcut et benlerinin düzenli olarak bir doktor tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Göz testi

40 yaşından sonra görme ile ilgili sorunlar daha da artar. Bunu önlemek için yılda en az iki kere test yaptırmalısınız.

Tırnak kontrolü

Tırnak melanomu hayatı tehdit eden en ciddi tırnak hastalığıdır ve melanomların büyük çoğunluğu tırnakta uzunlamasına yerleşen kahverengi-siyah bir çizgi, bant şeklinde başlar. Bunlara dikkat etmelisiniz. Öyle bir durumla karşılaştığınız takdirde hemen bir doktora başvurmalısınız.

GÖĞÜS BÜYÜTME YÖNTEMLERİ NELER?

Düzenli nabız kontrolü

Nabzınız ve kalp atış hızınız, kalp sorunları, aşırı aktif bir tiroid veya atriyal fibrilasyonun bir işareti olabilir. Bu nedenle nabzınızı ve kalp atış hızınızı sürekli olarak kontrol etmelisiniz.

MAHMURE ÖZEL