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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Her Gün Squat Yapmanın Faydaları

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Her Gün Squat Yapmanın Faydaları

"Bacakları ve kalçaları hızlıca şekle sokmanın yolunun squattan yani çömelmeden geçtiğini söylesek? Belirlediğiniz sayıda her gün kolayca yapacağınız bu hareket bacaklarınızı çalıştırırken sıkılaştıracak, kalçanızı ise şekillendirecek! İşte her gün squat yapmanın faydaları..."

Kalça ve bacaklar vücutta yağların başlıca depolandığı yerlerdir. Bu nedenle baldırlarda yağ birikimini engellemek ve vücudunuzun alt kısmını şekillendirmeniz için squat egzersizini yapabilirsiniz. 

Çok temel bir egzersiz olan squat, hem de atletik performans için hızlanmak, güçlenmek isteyen herkese hitap eder. Oturup kalkarken bile yaptığımız bu hareket günlük yaşamın da en temel hareketidir. 

Her Gün Squat Yapmanın Faydaları

HER GÜN SQUAT YAPMANIN FAYDALARI 

Squat; üst bacak, arka bacak ve kalçayı güçlendirir.

Kalça ve baldırlarda yağ birikmesini engeller.

Düzenli squat kas kütlesini artırır. 

Squat egzersizinin amacı kilo verdirmek değildir. Bedenin alt kısmının güçlendirilmesini ve sıkılaştırılmasını sağlar.

Egzersiz tekrarı ilerledikçe daha da etkili hale gelir ve eklem sakatlanmaları riskini azaltır.

Denge kaslarının kullanıldığı egzersiz, denge ve hareketlilik üzerinde çalışılmasını da sağlar. 

SQUAT NASIL YAPILIR?

Doğru squat hareketi için öncelikle ayak açıklığınızı bulmalısınız.

Başınınız dik ve bakışlarınız ileriye doğru olmalı.

Göğsünüzü yukarıda tutup ayaktayken nefes alıp, yere çömelirken verebilirsiniz. 

Belinizi çok kıvırmadan doğal pozisyonunda hafif  düz tutmaya çalışın. 

Kendi gücünüze ve kondüsyonunuza göre kalça ve basenleriniz yere paralel veya inebildiğiniz kadar aşağıya gelebilir. 

Bu noktada dizlerinizin ayak uçlarının önüne geçmediğinden emin olun. 

Yukarıdan baktığınızda parmak uçlarınızı görebiliyor olmanız gerekiyor.

Ayak tabanlarınız yere düz bassın ve ağırlığınızı topuklarınıza verin. 

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