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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın Sağlığı
MAHMURE ÖZEL

Her Gün Ayak Masajı Yapmanın Faydaları

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Her Gün Ayak Masajı Yapmanın Faydaları

"Ayaklarımızda birçok sinir bulunur ve bu sinirler vücudumuzdaki birçok ağrıyı tetikler. Ayak bölgesindeki sinirlerin masajla uyarılmasının ağrıları hafifletip gevşetmesinin dışında birçok faydası da var. Gelin tek tek birlikte inceleyelim..."

Uzak doğu antik terapi yöntemlerinde, tüm organların ayakta belli noktalarda karşılığı olduğu söylenir. Bu noktalara yapılan masajla bağlantılı bölgenin sinirsel rahatlama yaşayacağı belirtilir. Bu yönteme de refleksoloji denir. Refleksolojinin amacı vücutta sıkışan negatif enerjinin bu noktalara uygulanacak masaj ile vücuttan atılmasını sağlamaktır. Ayak masajı ile bu sayede hem negatif enerjiden hem de ağrılardan kurtulabiliriz. 

BAŞ AĞRISINI GİDERİR

Baş ağrısından kurtulmanın etkili ve kısa yolu ayak masajıdır. İki ayak parmağındaki eklem noktalarına sıkıca bastırın ve masaj yapın. Başparmağınız ile işaret parmağı arasındaki alanı da dairesel hareketle ovun. Büyük ayak parmağınızın içindeki alanı bastırarak birkaç kez sıkın ve serbest bırakın.

REGL AĞRILARINI HAFİFLETİR

10 dakikalık bir ayak masajı, regl öncesi oluşan sendrom ve gerginliğe iyi gelir. Ayak tabanının iç kısmındaki bölgeye masaj yapabilirsiniz. Hem gerginliğinizi hem de regl ağrınızı hafifletir. 

Ayak masajının faydaları;

Kasları gevşetir.

Kan akışını hızlandırır.

Ter salgısını artırır.

Depresyon ve anksiyete belirtileri hafifletir.

Odaklanmayı güçlendirir.

Vücut sağlığını destekler.

 

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