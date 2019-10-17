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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKadın Sağlığı Hekimlerden Uyarı: 40 Yaş Öncesi Menopoz Normal Değil
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Kadın Sağlığı

Hekimlerden Uyarı: 40 Yaş Öncesi Menopoz Normal Değil

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Hekimlerden Uyarı: 40 Yaş Öncesi Menopoz Normal Değil

"18 Ekim Dünya Menopoz Günü sebebi ile önemli uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Dr. Öğr. Üyesi Suat Süphan Erşahin, “Dünyada ortalama menopoz yaşı 45-55 arasında. Ülkemizde ise en sık 48-49 yaş aralığındaki kadınlarda başlıyor. Fakat 40 yaşından önce menopoza girilirse nedenleri patolojik açıdan araştırılmalı” dedi."

Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamlarına göre, önümüzdeki 10 yıl içinde, 2030 yılına kadar 50 yaş ve üzerindeki kadınların sayısı 1,2 milyarı bulacak ve bu kadınların neredeyse tamamı hayatının geri kalanını menopoz ile birlikte yaşayacak.

Kadınlarda genellikle son görülen adetin üzerinden 6 ay veya daha fazla geçtiyse ve adet kesilmesine yol açan başka bir neden yoksa menopoz başlamış kabul ediliyor. Menopoz, yumurtalıklarda bulunan yumurta sayısının azalması ve bunun sonucu azalan östrojen seviyesine bağlı olarak adetlerin kesilmesi, ateş basması, uykusuzluk gibi belirtilerle izlenen bir dönemdir. Dünyada ortalama menopoz yaşı 45-55 arasında. Ülkemizde ise en sık 48-49 yaş aralığındaki kadınlarda başlıyor.

40 yaş öncesi menopoz araştırılmalı

40 yaşından önce menopoza girilirse bu duruma erken menopoz adı veriliyor ve nedenlerinin patolojik açıdan araştırılması gerekiyor. Eğer ameliyat ile yumurtalıkların alınması sonucunda menopoz durumu oluşmuşsa bu cerrahi menopoz olarak adlandırılır. Menopozdan kaçınmak mümkün değildir, ancak kişi kendisini olumsuz etkilerinden kendisini koruyabilir.

Adet düzensizliği, ateş basmaları, terleme, depresyon, uykusuzluk, gerginlik ve cinsel istekte azalma menopoz öncesi görülen belirtilerindendir. Genital organda küçülme, kuru cilt, yaralarda geç iyileşme, reflü, safra kesesi taşlarında artış, koroner kalp rahatsızlıkları da en sık görülen durumlardır. Menopoz tanısı konulduktan sonra kadınlar rutin şekilde yıllık olarak değerlendirilmelidir.

Hormon replasmanı ile tedavi 

Menopoz döneminde kadınların rutin olarak kan ve idrar testleri, meme ultrasonografisi, mamografi, smear, kemik dansitometrisi testleri ile rutin kontrollerini yaptırması gerekiyor.

Önceki yıllarda menopoz dönemine giren kadınlara hayatının sonuna kadar hormon verilmesine rağmen son yıllarda yapılan araştırmalara göre artık sadece şikayetleri geçene kadar hormon replasmanı ile tedavi edilmektedir. Bu dönemi rahat geçirmek adına egzersiz yapmak, güneşten bolca yararlanmak, bol sıvı tüketmek ve proteince zengin beslenmek yararlı olacaktır.

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