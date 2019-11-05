Haydi Oyuna: 80’lerin Efsanesi Puma Rider Sokaklara Geri Dönüyor
"Global spor giyim markası PUMA, 40 yıl önce Alman’ların ilk koşu ayakkabısı olan ikonikleşmiş Fast Rider OG’nin geri dönüşünü kutluyor . 80’li yıllarda insanlar zinde kalmak ya da sadece eğlenmek için pistlerde yaptıkları koşuları sokaklara taşıyor. PUMA ise bu asfalt koşucuları için modern Federbein teknolojisini geliştiriyor ve tıpkı arabalardaki gibi süspansiyon özelliğini kullanarak RIDER’i tüketiciyle buluşturuyor. "
PUMA , geçmişin ve geleceğin birleşimi olan futro silüetleri FUTURE RIDER OG ve STYLE RIDER OG için, ekstra konfor sağlayan RIDER tabanını geliştiriyor. Cesur materyallerle 80’lerin eğlenceli renk bloklarını birleştireren bu yeni silüetler sokak stiline imza atmak için hazır.
80’lerin sarı/mavi renklerinden oluşan FUTURE RIDER OG, naylon üst kaplamaları ve suede detaylarıyla ilgi çekiyor.
STYLE RIDER OG ise , nefes alabilen üst yüzey ve suede kaplamalarıyla birlikte RIDERFOAM taban teknolojisi ile buluşuyor.