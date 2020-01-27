Uzmanlar, kilo verme sürecinde kahvaltıda tüketilen öğünlerin önem taşıdığını belirtiyor .Uzmanlar ayrıca glisemik indeksi yüksek ve kan şekerini hızlı yükselten gıdaların kısa sürede daha çok acıkmaya ve gün içinde daha çok yemeye neden olduğunu ifade ediyorlar. Son zamanlarda herkes diyet yapıyor ve herkes acilen zayıflamak istiyor. Bu insanların bir kısmı gerçekten kilo vermeli ama öyle bir grup insan var ki zayıflamayı takıntı haline getirdi. Sosyal medyadaki paylaşımların da etkisiyle kendini beğenmeyen, sırf bu nedenle zayıflamayı takıntı haline getirenlerin diyetisyene değil psikiyatristlere başvurması öneriliyor.

Hangi besin ne zaman yenmeli?

Sağlıklı kilo kaybı sürecinde önemli olan, gıdanın çeşidinden ziyade günün hangi saatinde tüketildiği. Kilo vermek ve tüm günlük kalorileri harcamak için yiyecekleri gün boyunca ayarlamalıyız. Sabahları, yiyecek olarak glisemik endeksi yüksek ve düşük karbonhidratları seçmek daha iyi. Çünkü çoğu karbonhidrat glikoz bakımından zengin ve kalorileri oldukça yüksek. Vücudun bu enerjiyi gün içinde harcaması önemli. Böylece yağa dönüşmez. Glisemik indeksi düşük karbonhidratlar, aksine yavaş yavaş glikoz salgılar ve vücutta yağ olarak depolanmamasını, vücut tarafından emilmesini sağlar.

Tahıllar, fındıklar, meyveler, kuru meyveler, tatlılar, patatesler kahvaltı için en uygun olanlar. Mesela patatesi, sabahları yemek daha iyi. Nişasta bakımından zengin, yüksek kalorili ve daha sonra kolayca yağa dönüşebilir. Eğer çok seviyorsanız kahvaltıda patates yiyerek gün boyu koşuşturmada aldığınız kaloriyi harcama şansınız çok daha yüksek. Elma ise mide ve bağırsakların işleyişinin iyileştirilmesine yardımcı olur, bu nedenle sabahları tüketmek daha iyi. Ancak akşamları yenen taze bir elma rahatsızlığa neden olabilir ve midenin asitliğini artırabilir.