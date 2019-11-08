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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hangi Baharat Neye İyi Geliyor?

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Hangi Baharat Neye İyi Geliyor?

"Plastik kaplarda, poşetlerde ve nemli ortamlarda saklanan baharatların kısa sürede aflatoksin adı verilen zehirli küf gelişimine neden olabileceğini ve bunun da karaciğer kanserine yol açabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Hakan Karagöl ile Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, baharatlar hakkında önemli bilgiler verdi."

Poşetlerde ve nemli ortamlarda saklanan baharatlarda gözle görülmeyen küf gelişimine bağlı aflatoksin adı verilen bir zehir oluşuyor ve bu zehir de karaciğer kanserine yol açabiliyor. Kanser dışında bağışıklık sistemini de baskılayarak insan sağlığını ciddi şekilde risk altına sokuyor. Aflatoksinin çok düşük miktarda bile tüketilmesi zehirlenmeye bağlı karaciğer zedelenmesine neden olabilir.

Baharatlar yıllar boyunca farklı ülkelerde ve Türkiye’de yemeklere aroma katmak amacıyla kullanılıyor. Baharatların saklama koşulları da oldukça önemli. Baharatlar birçok hastalığa iyi geliyor.  Tıbbi amaçla doğru şekilde kullanımlarında sonuç alınıyor. Kekik, çörek otu, kimyon, karanfil gibi baharatlar mikroplara karşı koruyucu ve enfeksiyonları düzeltici etki ediyor.

Hangi baharat neye iyi geliyor?

Zerdeçal, pul biber, karabiber gibi baharatlar antioksidatif yani vücut direncini arttırıcıdır. Yaşlanmayı kabul etmeyenler için ise zencefilin yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi vardır. Yüksek tansiyona sahip kişiler doktor kontrolünde zerdeçal, zencefil, pul biber gibi baharatlarla tansiyonu kontrol altında tutabilir.

Sindirim sıkıntısı yaşayan ve gaz problemi olanlar için nane, kimyon, biberiye, zencefil, rezene gibi baharatların kullanılması sıkıntının giderilmesi açısından etkilidir. Zencefil, zerdeçal, kimyon, karanfil, biberiye gibi baharatlar ağrı kesici, nane, zencefil gibi baharatlarda sakinleştirici etkisi olan baharatlardır.

Baharatın türüne göre pişirme sırası

Zerdeçal, nane, rezene, kimyon, pul biber, karabiber gibi baharatlar iştah açıcıdır. Yaprak şeklindeki baharatlar aromalarını yavaş yavaş yemeğe geçirecekleri için en baştan yemeğe eklenip, birlikte pişirilebilir. Toz baharatlar ise yemeğin başında eklendiği taktirde aromasını çok salıp yemeğin tadında baharatın yoğun hissedilmesine neden olur.

Tat zevki ve buna bağlı olarak yemek pişirme kültürü toplumlarda farklılık göstermektedir. Örneğin, ülkemizde toz baharatlar genelde pişirmenin sonuna doğru eklenirken, Hindistan’da zerdeçal, pul biber gibi baharatlar yemek pişirmeye başlanırken kullanılmaktadır. Pişirmeye baharat ile başlama, baharatın lezzetini daha yoğun hissetme ve baharat içindeki faydalı aromatik yağlar ve kimyasalların daha fazla geçişine olanak verdiğinden aslında daha uygun olabilecek bir yöntemdir.

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