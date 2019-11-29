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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKadın Sağlığı Hamileyken Bitki Çayı İçmek Zararlı mı?
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Kadın Sağlığı

Hamileyken Bitki Çayı İçmek Zararlı mı?

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Hamileyken Bitki Çayı İçmek Zararlı mı?

"Gebelik döneminde kadınların yedikleri kadar içtiklerine de dikkat etmesi gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Kocayurt, “Gebeler nane, limon ıhlamur, yeşil çay gibi güvenli bitki çaylarını günde 1 fincan tüketebilir. Karışık içerikli olanları, sinemaki, ahududu, kekik, ebegümeci, yaban mersini gibi ismi sık duyulan bitki çaylarını ise tüketmemeli” dedi."

Sağlıklı ve dengeli beslenme gebelikte daha önemli bir hal alır. Çünkü bebeğin beslenmesi direkt olarak anneye bağlıdır. Tüm besin grupları; et ve süt ürünleri, yumurta, tahıllar, meyve ile sebzeler dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Bir gebenin günde 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde beslenmesi gerekir. Toplam 5-6 porsiyon sebze ve meyve, 5-6 porsiyon tahıl ürünü (buğday ekmeği, bulgur, pirinç, makarna) tüketilmeli. Ayrıca 3 porsiyon süt ve süt ürünü, 2 porsiyon et ve benzeri besinler (et, tavuk, balık, kuru baklagiller) almaya çalışılmalı.

Mikrobesin ve multivitaminler şart

Gebenin kilosunda normale göre azlık ya da fazlalık olması, kronik bir sağlık sorunu ya da gebelikte ortaya çıkan bir sağlık sorunu olması halinde uygun diyet ayarlaması için diyetisyen desteğine ihtiyaç olabilir. Özellikle ileri yaş grubundakiler, çoğul gebeliği bulunanlar, obezitesi, gebelikte açığa çıkan hipertansiyon ya da diyabeti olanlar özel beslenme programlarına gereksinim duyarlar. Genel olarak gebelikte tüm besin öğelerini alacak şekilde yeterli ve dengeli beslenilmeli, gebelikten bir ay öncesinden başlayarak folik asit desteği alınmalı. Gereğinde demir, kalsiyum, D vitamini veya gebeliğe özel bir multivitamin mineral preparatı ile mikrobesinlerin alınması sağlanmalı. Gebelikte besin güvenilirliği de oldukça, besinlerin hazırlığında genel temizlik kurallarına dikkat edilmeli.

Çay ve kahve tüketimini sınırlandırın

Günlük kafein tüketimi 200 mg’ı geçmemeli. Bu miktar yaklaşık 2-4 bardak çay veya 2 fincan kahve veya 250 gr çikolatada bulunur. Kola ve diğer asitli içecekler tüketilmemeli. Bitkisel çayların güvenilirlikleri, potansiyel etkileri ve etkileşimleri konusundaki çalışmalar sınırlı. Bazılarının sürekli kullanımda zararlı etkileri biliniyor. Bu nedenle alışkanlık halinde kullanılmamalı. Nane, limon ıhlamur, yeşil çay gibi güvenli olanlar 1 fincan tüketilebilir.

Karışık içerikli olanlar tüketilmemeli. Sinemaki, ahududu, kekik, ebegümeci, yaban mersini gibi ismi sık duyulan bitki çayları tüketilmemeli. Zencefil ve adaçayı da soğuk algınlığına günde 1 kez 1 fincan içebilir, sürekli kullanılmamalı. Günlük su tüketimi çok önemli, ortalama 10 bardak su tüketilmeli. Ayran, süt, taze sıkılmış meyve suları içecek olarak tüketilmeli. Sağlıklı beslenme kadar fiziksel aktiviteler de gebelikte önemlidir. Günlük 20 dakikalık yürüyüşler, yüzme, gebelik platesi ya da uygun egzersiz programı faydalıdır.

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