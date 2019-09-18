Hamilelik testi ne zaman, nasıl yapılır? Tek ve çift çizgi ne anlama gelir?
"Gebelik şüphesi yaşayan kadınların kafasında pek çok soru işareti oluşuyor, özellikle hamilelik testiyle ilgili bilgiler merak ediliyor. Hamilelik testi, bir kadının hamile olup olmadığını belirlemeye çalışır. Kan ve idrarda belirteçler bulunur ve gebelik testleri bu maddelerden birinin örneklenmesini gerektirir ancak bu test gebeliğin çok erken aşamalarında yapılırsa doğru sonuçlar vermeyebilir. Peki, hamilelik testi ne zaman, nasıl yapılır?"
Gebelik testinde belirleyici unsur regl dönemidir, testin ne zaman yapılması gerektiği adet kanama düzenine göre değişir. Düzenli adet görenlerde döllenmeden 2 hafta sonra yani beklenen adet tarihinden 1-2 gün sonra test pozitif olacaktır. Düzenli adet görmeyenlerde bu süre uzayabilir. Günümüzde kullanılan ev tipi testlerin duyarlılığı yüksektir. Düzenli adet görenlerde beklenen adet kanamasından 5 gün önceye kadar sonuç verebilir. Ancak teknik hatalar ve adet döngüsündeki değişiklikler sebebiyle hatalı sonuç verme olasılığı yüksektir.
Gebelik testi pozitif çıkarsa gebelik kesesinin görülmesi esastır. Bu nedenle hemen bir kadın doğum uzmanına başvurulmalıdır. Eğer negatif çıkarsa adet düzenindeki değişikliğin araştırılması nedeniyle jinekolojik muayene gerekir. Gebeliği gösteren beta HCG hormonunun pozitif olduğunu gösterir. Sağlıklı bir gebelik olduğunun tespiti için ultrason ile gebelik kesesi görülmelidir.
EVDE GEBELİK TESTİ NASIL YAPILIR?
Gebelik testi, idrar örneğiyle yapılmaktadır. İdrarda bakılan gebelik testi, sabah ilk idrardan yapıldığı sonucun güvenilir çıkma olasılığı daha yüksektir. Evde gebelik testi yapan anne adayları streil bir kaba idrarını yapmalıdır. Gebelik testinin sonucu renk değişimini gösteren çizginin varlığına göre ortaya ortaya çıkar. Tek çizgi sonucun negatif, çift çizgi ise pozitif anlamına gelir.
Evde yapılan gebelik testlerinde yanılma payı olabilir, bu nedenle kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması önerilir.
MODERN HAMİLELİK TESTLERİ
1930'ların başında, Cape Town Üniversitesi'nde araştırmacı olan Hillel Shapiro ve Harry Zwarenstein, hamile bir kadından idrarın Güney Afrika'daki Xenopus kurbağasına enjekte edildiğini ve kurbağanın yumurtladığını ortaya çıkardı. Bu test, 1930'lardan 1960'lara kadar dünya genelinde kullanıldı; Xenopus kurbağaları canlı olarak ihraç edildi.
Döllenmeden sonra en hızlı sonucu verebilecek gebelik testi, erken gebelik faktörü (GroES) için bir rozet inhibisyonu testidir. EPF kanda döllenmeden 48 saat sonra tespit edilebilir. Bununla birlikte, EPF için test yapmak pahalı ve zaman alıcıdır.
Hamilelik için yapılan çoğu kimyasal test, kan veya idrarda insan koryonik gonadotropinin (hCG) beta alt ünitesinin varlığına bakar. hCG döllenmeden altı ila on iki gün sonra implantasyondan sonra idrarda veya kanda tespit edilebilir.[3] Kantitatif kan (serum beta) testleri, hCG seviyelerini 1 mIU / mL'ye kadar düşürebilirken, idrar test şeritleri markaya bağlı olarak 10 mIU / mL ila 100 mIU / mL tespit eşikleri yayınladı. Kalitatif kan testleri genellikle 25 mIU / mL eşiğine sahiptir ve bu nedenle mevcut bazı ev gebelik testlerinden daha az hassastır. Evde gebelik testlerinin çoğu lateral akım teknolojisine dayanır.
Obstetrik ultrasonografide gebelik kesesi bazen gestasyonun (gebelik yaşı) dört buçuk haftası (yumurtlamadan yaklaşık iki buçuk hafta sonra) ve yumurta sarısı yaklaşık beş haftalık bir gebelikte görülebilir. Embriyo yaklaşık beş buçuk hafta gözlemlenebilir ve ölçülebilir. Kalp atışı altı hafta gibi erken bir sürede görülebilir ve genellikle yedi haftadan itibaren görülür