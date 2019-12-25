Hamilelik İçin En Uygun Zaman Nasıl Hesaplanır?

Hamileliklerin büyük kısmı korunmayı bırakıp düzenli cinsel aktiviteye başlandıktan sonraki ilk 6 ayda elde edilir. Bu dönemde çiftlerin yaklaşık %80’i hamile kalır. Bir yılın sonunda çiftlerin yaklaşık %85’i hamilelik elde etmeyi başarır. Sonraki 3 yıl içerisinde kalan çiftlerin yaklaşık yarısı kendiliğinden hamile kalır. Sonraki yıllarda (4. yıldan sonra) korunmasız düzenli ilişkiyle kendiliğinden hamile kalma oranı ise oldukça düşüktür.

Yumurtlama dönemini hesaplamak şart!

Nasıl hamile kalınır?” sorusunun cevabını vermek için öncelikle vucüdumuzu iyi tanımak gerekir. Hamile kalmak için ilk şart: adet döngüsünü hesaplamak ve yumurtlama zamanı bilecek şekilde bir ovulasyon takvimi oluşturmaktır. Kadın doğası gereği zaten her ay üremeye meyilli şekilde bir döngünün içindedir. Tek yapılması gereken sperm ile yumurtanın karşılaşması için uygun zamanı hesaplamak ve cinsel ilişki sıklığını ve zamanını ona gore modifiye etmektir. Hem semen kalitesinin iyi hem de fertil aralığı yakalamak adına adet kanaması biter bitmez haftada 2-3 defa (iki günde bir) cinsel ilişkiye girilmesi önerilir. Daha uzun aralıklarla ya da daha sık cinsel ilişki sperm kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Hamile kalmak için vücudunun birtakım hazırlıklardan geçmesi gerekir. Bazı kadınların adet döngüsü daha kısayken bazılarının ki daha uzundur. 21 ila 35 günü bulabilen bu döngü, sağlıklı bir kadın bedeninde ortalama olarak 28 gün sürmektedir. Adet döngüsü bazı kadınlarda hayat boyu düzensiz olabilir. Bu nedenle gebe kalmak için anne adayının adet döngüsünün ortalama kaç gün sürdüğünü bilmesi gerekir. Ortalama adet döngüsünün 28 gün olduğunu düşünürsek yumurtlamanın gerçekleşeceği zaman dilimi bu döngünün 14. gününe denk gelir. Yumurta ile spermin doğurganlık döneminde başarılı bir birleşme gerçekleştirmesi gebeliğin başlangıcını oluşturur. Bu yüzden kişinin kendi adet döngüsünü detaylı olarak takip etmesi, yumurta dönemini hesaplamak için ovulasyon takvimi üzerinde not alması önemlidir. Yumurtlama döneminde oluşan belirtiler üzerinden tahminde bulunmak yanıltıcı olabilir.

Yumurtlama testi ne işe yarar?

Yumurtlama zamanını takip etmek ve gebelik için ideal zamanı yakalamak için başvurulan bir diğer yöntem de yumurtlama testidir. Ovülasyon gerçekleşmeden önceki 24 ile 36 saat içinde idrarda artış gösteren luteinizan hormon (LH) düzeyinin ölçümü ile yapılan test sayesinde doğurganlığın yüksek olduğu dönem belirlenebilir. Uzman hekime başvurarak da yumurtlama dönemi takibi konusunda yardım alınabilir.

Ovulasyon takvimi tutulurken nelere dikkat edilmeli?

Kadınlar arasında veya aynı kadında adet döngüleri değişkenlik gösterebilir. Eğer değişken döngüler varsa ortalama döngü uzunluğu hesaplanabilir. Örneğin; döngü uzunlukları 28, 32, 27 gün olduysa, 29+31+27=87, 87 gün 3’e bölününce, 29 gün bu hastanın ortalama döngü uzunluğudur. Kabaca yumurtlama dönemini hesaplamak için, yumurtlamanın adetten 14 gün önce gerçekleştiğini bilmek önemlidir. Örneğin; 28 günlük döngüsü olan bir kadın için, yumurtlama günü 14. gün, olup en üretken dönemi 12, 13, 14. günlerdir. Ya da 21 günlük döngü varsa, yumurtlama 7.günde (21-14=7) gerçekleşir ve üretken dönemi, 5, 6, 7. Günlerdir. Çok düzensiz adet gören kadınlar için, fertil dönemi hesaplamak kolay değildir. Bu durumda 2-3 günde bir beraber olmaları önerilir. Sonuç olarak; her ay yumurtlama döneminde cinsel ilişkiye girmek gebe kalma şansını artırır. Yumurtlama evresi doğurganlığın en verimli olduğu evredir. Bu sebeple yumurtlama günlerine gore cinsel ilişkiyi ayarlamak gerekir.