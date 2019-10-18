Halloween Night'a Hazır Mısın?
"İstanbullular 31 Ekim'de Halloween Night'ta buluşuyor! "
İstanbullular için adeta bir klasik haline gelen, 2014 yılından bu yana her sene 31 Ekim günü King of Cheers sunumu ile "Beat the Night" tarafından düzenlenen Halloween gecesi, bu sene ilk kez yeni yerinde müzikseverlere kapılarını açacak olan Klein Wal'de kutlanıyor.
Bu unutulmaz geceye imza atacak isimler arasında kusursuz uyumları ve başyapıt niteliğindeki prodüksiyonları ile Berlin Merkezli duo Frankey & Sandrino başta olmak üzere, lokal arenadan Orkun Bozdemir, Cüneyt Öztürk ve Enes Gül performans sergileyecek.
"Halloween Make Up", "Halloween Costume Designs" gibi geceye renk katacak içeriklerin yanı sıra birbirinden farklı dekorlarla görsel bir şölen yaşanacak.