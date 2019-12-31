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GeriEtkinlik Rehberi Hakan Altun Eşliğinde Unutulmaz Bir Konser!
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Etkinlik Rehberi

Hakan Altun Eşliğinde Unutulmaz Bir Konser!

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Hakan Altun Eşliğinde Unutulmaz Bir Konser!

"Konserler ve etkinliklerle, dolu dolu bir hayat yaşayanlar; bu ay ne yapsak, nereye gitsek diye düşünüyorsanız, sevilen ses Hakan Altun’un sahne performansını tercih edebilir ve keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. "

Sahnelerin sevilen ismi Hakan Altun, ocak ayında 3 konserle, 2 şehirde sahnelerde olacak. Başarılı sanatçıyı canlı olarak dinlemek için; 3 Ocak’taki, 4 Ocak’taki ya da 18 Ocak’taki konserlerden birini seçin ve müzikle iç içe bir gecenin keyfini çıkarın.

Hakan Altun Eşliğinde Unutulmaz Bir Konser

Hakan Altun, uzun yıllardır oldukça sevilen ve konserleri hınca hınç dolan isimlerden biri. Senelerdir sahnelerden bir an olsun inmeyen, konserden konsere koşan, sevenlerine keyifli anlar yaşatan değerli sanatçı Hakan Altun’u canlı performansla dinlemenin heyecanını yaşamak için hemen yerinizi ayırtın. 3 Ocak’ta Jolly Joker Kartal İstMarina’da, 4 Ocak’ta İzmir Ooze Venue’de, 18 Ocak’ta Hayal Kahvesi Aqua Florya’da gerçekleşecek konserleri kaçırmamak ve size özel indirimli biletleri satın almak için acele edin.

Bu bir ilandır.

Hakan Altun Eşliğinde Unutulmaz Bir Konser

Türk müziğinin en özel sanatçılarından biri olan, romantizmin prensi Hakan Altun, 2 şehirde 3 farklı konserle sevenleriyle buluşacak ve geriye seneler boyunca unutulmayacak anılar kalacak. Bu muhteşem konseri kaçırmayın ve size özel indirimli biletleri satın almak için acele edin. 3 Ocak’taki konser için buraya, 4 Ocak’taki konser için buraya, 18 Ocak’taki konser için ise buraya tıklamanız yeterli.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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