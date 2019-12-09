Haftalık Burç Yorumları: 9-15 Aralık Haftası Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 9-15 Aralık haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Koç burcunu 9-15 Aralık haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar; bu hafta önemli telefon görüşmeleri ya da çeşitli iletişim araçları aracılığıyla bilgi alırken hızlıca yanıt vermenizi gerekebilir. Özellikle dikkatli, titiz ve diplomatik bir şekilde hareket ederseniz tüm gelişmeleri pozitif bir duruma ilerleteceksiniz.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar; bu hafta size bazı sürprizler hazırlanmış olabilir. Bazı durumlarda, bunlar para ya da maddi işlerinizle, bazılarında ise ailenizin ya da mesleki işlerin gelişimi için alacağınız yeni fırsatlar ve şanslarla ilgili olacaktır.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar; bu hafta yöneticinizle ilgili bazı sorunları çözmeyi deneyeceğiniz ve gelişmeleri kendi yönünüzde iyi bir duruma değiştireceğinizi söyleyebiliriz. Bu hafta içinde riskli aktivitelerden, doğa sporlarından ve ufak tefek sakarlıklardan kaçınmalısınız. Gelirinizi arttırmak ya da yeni iş birlikleri yapmanız mümkün olabilir.

YENGEÇ BURCU

Sevgili yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar; bu hafta planlarınızdaki hatalarınızı fark edebilir ve yeni planlar içine girebilirsiniz. Gerekli ayarlamaları yapmak ve kendinizi kayıplardan, zorluklardan veya komplikasyonlardan korumak için sürekli hareket içinde olabilirsiniz. Kendi kendinize olumsuz senaryolar yazarak yormamalısınız.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar; bu hafta arkadaşlarınızın ailesindeki olaylarla ya da problemleriyle uğraşarak başlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın sizin varlığına, yardımına veya desteğine ihtiyaçları olabilirler. Ciddi giden bir ilişkiniz varsa bu ilişkinin geleceğini tartışmak için doğru olabilir.

BAŞAK BURCU

Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar; bir işe başlamayı düşünüyorsanız şimdi başlamalısınız. Gökyüzü bu konuda size fırsatlar sunacak. Bu hafta özel hayatınızda bir çıkış yakalayabilirsiniz. Ev satın almak, taşınmak veya ev değiştirmek için ideal bir dönemdesiniz.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar; Haftanın ilk günlerine aileniz ve evinizle ilgili yükleneceğiniz bazı sorumluluklar alarak başlayabilirsiniz. Ev alım satımı ve gayrimenkuller ile ilgili planlarınız varsa bu konuyla ilgili bazı gözünüzden kaçan noktalar ortaya çıkabilir. Evinizi yenilemek veya onarım ile ilgili işlerle ilgilenmek için biraz daha beklemeniz yerinde olacaktır.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen Akrepler; planlarınızı oluşturmak ve detaylarda boğulmak sizi fazlasıyla yormuş olabilir. Bu hafta her şeyden önce ihtiyaç dâhilinde önceliklerinizi belirlemeli yanlış zamanlamalar yapmamalısınız. İptal olan ya da ertelenen görüşmelerinizin yerine eksik kalmış tamamlanmayı ve sonuçlandırılmayı bekleyen konuları ve projeleri dahil edin.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar;Kariyer hayatınızda hayalci yaklaşımlar ve ayakları yere sağlam basmayan planlar sonradan büyük problemleri getirebilir. Bundan dolayı hafta içerisinde alacağınız sürpriz teklifleri iyi değerlendirip tartmakta fayda var. Kariyerini için yakalamak istediğiniz radikal çıkış öykülerini ince eleyip sık dokumalı ve detaylara önemli ölçüde kulak vermelisiniz.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlaklar: bu hafta, İletişim anlamında bazı noktalarda tıkanıp kalırsanız bu duruma büyük anlamlar yüklemeyin.Hafta ortasından itibaren kariyer ve aile hayatınızı kapsayacak bazı radikal kararlar içinde olabilirsiniz. Birden kafanızda şimşekler çakar ve küçük bir kıvılcımdan başarılı bir mücadele planı oluşturmak adına beyin fırtınası yapabilirsiniz.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen Kova olanlar:Bu hafta gecikmiş finansal sorunlarınıza çözüm bulmak için ekstra çaba göstermeniz gerekebilir. Finansal hukuki süreçleriniz varsa bu anlamda acil tedbir almanız ve fazla mesai yapmanız gerekebilir. Ortaklı gelirler ve borçlarınızla ilgili konularda fazla sorumluluklar alarak hedeflerinizi hemen gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar;Haftanın ilk günleri çalışma hayatınızdaki konuşmalara ve söylemlere dikkat etmelisiniz.Hafta ortasından itibaren hayatınızın değişimlerinin kararını verebilirsiniz. Yeni bir ilişki başlangıcı ve ilişkinizde yürütemediğiniz ve zorlandığınız konularda belki bir bitiş kararı alabilirsiniz. Evliliğe giden sağlam ilişkileriniz bugünlerde ciddi kararlarla taçlanabilir.