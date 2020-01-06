Haftalık Burç Yorumları: 6-12 Ocak Haftası Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 6-12 Ocak haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Terazi burcunu 6-12 Ocak haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Pozitif, enerjik ve hevesli hissetmenin zamanı geldi. Kendi işinizi yapma ve dünyanızı bağımsız olarak keşfetme yolundasınız ancak konularda harekete geçmek için başkalarıyla da ilham verici görüşmeler içine girmelisiniz. Hayatınızı kontrol altına almak artık daha doğal bir hal alıyor. Cesur, daha az engellenmiş ve başarılı bir dönem başlatıyorsunuz.

BOĞA BURCU

Bu hafta hayatınıza strateji uygulamak için ve özellikle de arzularınızı takip etmek ile ilgili konularda önemli bir dönem. Başlattığınız her şeyi sürdürmekle ilgili yıldız bir hafta olabilir. Şu anda bir ilişkinin ya da ortaklığın içinde karar verme aşamasında olabilirsiniz. Şüphe duymadan ilerlemeyi tercih edin.

İKİZLER BURCU

Bu tutulma, ekonominizi, yaşam tarzınızı ve ilişkilerinizi canlandıracaktır. Yeniden yapılanma, basitleştirme ve önemli değişiklikler yapmakla ilgilidir. Neyse ki, geçen yıl bu alanları yeniden inşa etmek için yeterli vaktiniz oldu. Şimdi geçen yıl çalıştıklarınızı harekete geçirme dönemi. Bu haftayı çok doğru ve nitelikli kullanmalısınız.

YENGEÇ BURCU

Bu tutulma bir şeyi parçalamak ve yeniden inşa etmek için bir fırsat sunuyor sizlere ama önce bir şeyin değişmesi gerekiyor! Şimdi konfor bölgenizden çıkma zamanı denilebilir. Zaman ilerledikçe tekrar yolunuza devam etmek için muazzam bir gezegensel desteğiniz var. Kendinize güven duyun.

ASLAN BURCU

Bu tutulma ile sorumluluk alanlarınızdaki zorlukları aşıyorsunuz. İş hayatınız adına önemli bir seçime gidiyor olabilirsiniz. Hayatınızın içinde yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Kendinizi sürekli başa sarıyor gibi tanımlıyor olsanız da bu konuda yanılıyorsunuz. Biraz daha sabırlı olup, istikrarlı davranın.

BAŞAK BURCU

Bu tutulma ile dünyaya farklı yaklaştıkça kendinizi ifade etme ve yeniden kendinizi elden geçirme sürecini başlatıyorsunuz. Kendinize yeni şekiller veriyorsunuz. Kararlarınız her zamankinden daha keskin ve net olacaktır. Başarınızı ve gücünüzü hissedeceksiniz. Satürn ve Plüton kavuşumu sizleri güçlü dönüşümlere götürüyor olacak.

TERAZİ BURCU

Yeni sorumluluklar veya sınırlamalar ortaya çıkabilir, ancak bunlar sizi sorumluluk almaya motive eder. Eğer yükümlülüklerinizi yerine getirir ve organize olursanız daha güçlü hissedeceksiniz! Küçük başlayın ve oradan gidin. Her şey olgun seçimler yapmak ve işleri basitleştirmekle ilgili olsa da, yıl ilerledikçe işleri yeniden güzelleştirecek ve genişleteceksiniz.

AKREP BURCU

Bu hafta yaşanacak ay tutulması ile hayatınızda birçok konuyu net görebileceksiniz. Son dönemde zorlaşan işleriniz daha kolay bir biçim alıyor olacak. Aynı zamanda kelimelerinizin ve düşüncelerinizin gücünü tanıma zamanıdır. Kendinizi nasıl ifade ettiğiniz ve günlük düşünce alışkanlıklarınızda değişiklik yapmak şu anda hayatınızı değiştirebilir.

YAY BURCU

İş hayatınızda karşı karşıya kalınabilecek bir gerçek sayesinde sorumluluk alabilirsiniz. Olayları olgunlukla yönetmek artık çok önemlidir. Hayatınızın sizi geride tutan bir planına, projesine veya alanına dürüst bir şekilde bakmak ve çözmek için doğru zamandasınız.

OĞLAK BURCU

Bu tutulma sizlerin biraz küçülme ve sadeleşme noktasında destekliyor. Daha sakin olmalısınız ve işleri bir plana koymalısınız. Ortaklık veya evlilik konusunda ciddi bazı yol ayrımları içinde olabilirsiniz. Bazı durumları ve konuları bırakmayı bilmelisiniz. Bu hafta sadeleşin ve bazı konularda daha makul çizgiler çizin.

KOVA BURCU

Son dönemlerde gerçek bir kova burcu insanı özellikleri göstermiyor olabilirsiniz. Aksine içine kapanık ve daha az insanla iletişim kurma dürtünüz daha üst noktada olabilir. Bu tutulma ile kendinizi biraz daha sosyal anlamda dışarı yönelteceğinizi ve sorumluluklarınızı planlayacağınızı söyleyebiliriz. Bu hafta yaşanacak ay tutulması ile bazı kararlarınız netleşiyor.

BALIK BURCU

Bu tutulma ile kariyerinizde yeni bir dönem başlatıyor olabilirsiniz. Yeni işbirlikleri ve yeni insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Finansal alanda yaşadığınız iş değişimleri sizleri heyecanlandıracaktır. Aile hayatınızdaki pozitif gelişmeler sizleri umutlandıracak.Bu hafta mümkün oldukça yeni başlamak istediğiniz işlere başlayın ve harekete geçin.