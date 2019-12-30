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GeriAstro Gündem Haftalık Burç Yorumları: 30 Aralık-5 Ocak Haftası Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 30 Aralık-5 Ocak Haftası Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları: 30 Aralık-5 Ocak Haftası Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları: 30 Aralık-5 Ocak Haftası Burç Yorumları

"30 Aralık-5 Ocak haftalık burç yorumunuzu okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar için olumlu geçecek? Terazi burcu 30 Aralık-5 Ocak haftası yorumu ne söylüyor? Yay burcunu 30 Aralık-5 Ocak haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı."

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 30 Aralık-5 Ocak haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Terazi burcunu 30 Aralık-5 Ocak haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Bu hafta kariyerinizdeki sürpriz gelişmeler sizleri şaşırtabilir. Çalan bir telefon ya da size aniden ihtiyaç duyulan bir konu hayat akışınızı değiştirebilir. Yılbaşı gecesi kendinizi çok yönsüz hissedebilirsiniz. Hemen bu duygudan ayrılın ve kendinizi motive edecek bir yön belirleyin.

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BOĞA BURCU

Kendinize bu hafta bir hediye ajanda ve kalem alın. Odanızda yeni bir düzenleme yapın. Kendinizi bu yeni yolculuğa hazırlayın. Eski ve düzensiz olan her şeyi arkanızda bırakın. Kariyerinizde ve ilişkilerinizde daha belirleyici olacak davranışlar içinde olmayı asla ihmal etmeyin.

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İKİZLER BURCU

Öfkelenmenin dışında yeni şeyler yapmalısınız. Bu hafta kendinizi daha fazla öğrenmeye ve hayattan edindiğiniz tecrübeleri uygulamaya koyulmalısınız. İnsanlar sadece bir dış dünyanın var olduğunu düşünmemelidir, çünkü içimizde içsel bir dünyada vardır. İnsanoğlunun sorumluluğu bu iki dünyayı keşfetmektir.

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YENGEÇ BURCU

Bu hafta önemli kararlar alabilirsiniz. Belki ayrılmak üzere olduğunuz eşinizle ya da işinizle tekrar bağlantı kurma kararı veriyorsunuz. Bazı şeyleri daha net ve ciddi düşünmelisiniz. Önümüzdeki 10 Ocak'taki Yengeç ay tutulmasını da hesaba katarak hareket etmeyi ve duygularınızın esiri olmamayı denemelisiniz.

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ASLAN BURCU

Aslanlar 2018’den beri çok sert bir şekilde bir şeyleri fark ettiler. Artık fark edenlerin kazançlı çıkacağı bir yıl ve haftaya giriş yapıyorlar. Güçlerini mart ayından hissedeceğinizi hatırlatmak isterim. Bu yüzden bu hafta mümkün oldukça makul ve daha esnek olmayı seçmelisiniz. Zaman içinde su akar yolunu bulur.

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BAŞAK BURCU

Eski hatalardan artık ders almış olmayı seçmelisiniz. Eski ilişkiler sizde kafa karışıklığı yaratıyor olabilir ya da partnerinizden yeterli ilgi ve alaka göremiyor olabilirsiniz. Bu konuları sorgulamaktan ve ilgi beklemekten vazgeçin. Kimseye öğretmenlik yapmaya gelmediniz. Biraz kendinizi düşünün ve sizinle yürümek isteyenlerin sizle zaten geleceğini unutmayın.

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TERAZİ BURCU

Sizler uzlaşmacı kişiliklere sahip özel insanlarsınız. Bugüne kadar hak ettiklerinizi bulamamış olabilirsiniz ama bu hep böyle olmayacaktır. Her kışın bir baharı vardır. Bahar kapıda diyebiliriz. Sadece biraz daha sabırlı ve istikrarlı olmaya özen gösterin.

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AKREP BURCU

Üzerinizdeki baskı ve otorite biraz daha azalıyor. Aslında bazı baskıları siz kendi kendinize yaratmış olabilirsiniz. İddialı yaklaşımlar içinde olmak yerine bu hafta daha teslimiyetçi olmanız doğru olacaktır. O zaman şansında size yardım ettiğini daha net göreceksiniz.

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YAY BURCU

Başarılı olmak için çalışırken ortaya çıkan güçlükler sizi yıldırmasın. Başlamaya değer olan her şey bitirilmeye hak ediyordur. Sizler de bu hafta bunun enerjisiyle artık başlamayı seçmelisiniz. 4 Ocak'ta Mars gezegenin Yay burcuna geçmesiyle zaten bunu güçlü bir şekilde hissedecek ve gerekli cesareti bulacaksınız.

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OĞLAK BURCU

Her şey üzerinize geliyor gibi hissedebilirsiniz. Bu çok doğru bir düşünce olmayacaktır. Her şeyin belirginleşeceği bu önümüzdeki günlerde ayaklarınız daha yere basıyor olmalıdır. Yaşadığınız anda farkında olmadan ürettiğiniz olumsuz duyguları, pozitife dönüştürüp içinizde biriken saldırgan enerjiyi duygusal huzura çevirmeyi öğrenmelisiniz. 

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KOVA BURCU

Kendinizi güven içinde hissedemiyor olabilirsiniz. Bu hafta artık yaşamın ifadesini yakalayacağınızı söyleyebiliriz. Günlük yaşamdaki krizler aslında bizleri neler başarmak zorunda olduğumuzu hatırlatır. Sizlerde ufak tefek krizleri çözün ve bunların içinde neye odaklanmanız gerektiğini bulun.

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BALIK BURCU

Yeni başlangıçlar içinde olacağınız harika bir yıla giriyorsunuz. Yılın ilk başlarında hani bu iyi başlangıç nerede diye sorarken kendinizi bulabilirsiniz ama hemen tepkisel yaklaşmayın. Görüşünüzde sükunetin olması demek işlerinizi daha iyi yoluna koyacağınızı söylemektedir.

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30 Aralık - 5 Ocak haftası burç yorumlarıAstrolog Aygül Aydın nam-ı diğer Astromatik, 30 Aralık - 5 Ocak haftasında burçları nelerin beklediğini anlatıyor.
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