Haftalık Burç Yorumları: 3-9 Şubat Haftası Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 3-9 Şubat haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Kova burcunu 3-9 Şubat haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Maddi anlamda harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. İlişkilerinizde önemli bir zafer yakalıyor olabilirsiniz. Yalnız olan Koçlar hafta ortasında önemli bir tanışma ve bir iletişim yakalayabilirler. Birlikteliği devam eden Koçlar ise karşı tarafın duygusal fedakarlıklarıyla anlaşıldıklarını hissederek daha huzurlu olabilirler. Bunun yanında sosyal ilişkileriniz hafta ortasında yoğunlaşabilir.

BOĞA BURCU

Özel hayatınızda gördüğünüz baskı sorun yaratabilecek noktaya gelebilir. Olaylar beklemediğiniz bir şekilde başka bir noktaya taşınabilir. Özgürlüklerin ilişkinizin yapısını bozmasına izin vermeyin. İlişkisi olan Boğalar hesap veremeyeceği sorumsuz davranışlardan kaçınmalı. Hafta sonu maddi konularda çok önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonu aslan burcunda gerçekleşecek olan aslan burcundaki dolunay alışılmış kalıpları kırıyor.

İKİZLER BURCU

Maddi ve finansal konularda geleceğe yönelik istikrar sağlayacağınız gelirleri hayatınıza dahil edeceksiniz. Yeni iş kapılarını zorlayacaksınız. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Balık burcuna geçmesiyle aşk hayatınız canlanabilir ve sosyal çevrenizde parlayabilirsiniz. Yalnız olan İkizler burçları hızlı heveslerle bir duygusal maceraya bu hafta adım atabilirler. Hafta sonu aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile yeni bir başarı öyküsü yaratabilirsiniz. Hedeflerinize odaklanın.

YENGEÇ BURCU

Beklediğiniz değişim rüzgarlarını öz güveninizle oluşturuyor olacaksınız. Yakın çevre dostluk bağlantılarınız gündeminizi bu hafta oldukça meşgul ediyor olacaktır. Geçmiş dostluklarla önemli iletişimsel bağlantılar kurulabilirsiniz. Ama geçmişte kalan dostluklarınızla ilgili yersiz fedakarlık yapan taraftaysanız bunu önemsemeden kibarca belli bir mesafeyi koruyarak devam etmelisiniz. Hayatınızı değiştirebileceğiniz bazı fikirler benimseyebilirsiniz.

ASLAN BURCU

Planladığınız ödemelerde yaşanan gecikmeler ve aksaklıklar canınızı sıkmasın. Biraz sabırlı olmalısınız. Kariyeriniz bu hafta önemli bir aşama kaydedebilirsiniz. Bu hafta ekstra çıkan harcamalarınıza dikkat etmeniz gereklidir. Hafta ortasından itibaren aşk hayatınızla ilgili önemli duygusal toparlanmalar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerde başlatıcı özelliğinizi daha baskın bir şekilde ortaya koyabileceksiniz.

BAŞAK BURCU

Daha özenli olun! Kariyerinizdeki sıkıntılı süreçleri aile ortamına yansıtmamalısınız. Arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizden alacağınız desteklerle haftanın stresini azaltmanız da mümkün. Davetler ve organizasyonlara katılmanız bu haftayı daha rahat atlatmanızı sağlayacaktır. Hafta sonundan itibaren aktif ve yoğun bir süreç sizi bekliyor olacak.

TERAZİ BURCU

Önemli bazı süreçler sizi ilişkinizde yeni bir noktaya taşıyabilir. İlişkilerinizde revizyona gitmeniz gereken önemli süreçleri deneyimleyebilirsiniz. Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz dedikodular ve yanlış anlaşılmalar yüzünden sıkıntılı bir duruma düşebilir. Bazı havadan haberlere itibar etmeyin. Doğruluğunu araştırmakta fayda var. Kariyerde güçlü kişilerle iş birlikleri ve ortaklıklar uzun vadeli başarılar getirecektir.

AKREP BURCU

Güçlü bir ilişkinin başlangıcı veya hayatınıza güm diye oturan bir partner adayı ile tanışmanız an meselesi. Bunun yanında ortaklı işlerinizde güvenebileceğiniz köklü iş birlikleri yapabilirsiniz. Bu şanslar devam ederken eskiye artık elveda demeniz gerekli eski düşünceler ve kalıplarla yeni olan hiçbir şey inşa edemezsiniz. Özellikle bu hafta yenilikçi tavrınız ve orijinal projelerinizle kariyerde göz doldurabileceksiniz.

YAY BURCU

Hafta ortasında finansal ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken durumlar oluşabilir. Borç alacak konuları gündemi fazlasıyla meşgul edebilir. Eğitim, seyahatler ve yurt dışı bağlantılı konularda kendinizi geliştirmek zorunda kalacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kariyeriniz için yarım kalmış bir eğitimi tamamlamak gibi… Aşk ve flörtlerinizi ilgilendiren durumlarda iletişim aktif olabilir.

OĞLAK BURCU

Eğitim ile ilgili ve seyahat odaklı konuların bazı engellerle karşılaşması gibi durumlar oluşabilir. Akrabalarınız ve yakın çevrenizle olan iletişimlerinizde sıkıntılı süreçlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Hafta ortasından sonra yeni girişimler için çok uygun. Bu noktada ki problemlerinizin geçici olduğunu bilerek sağduyulu bir şekilde yönetirseniz en az zararla atlatabileceksiniz. Hafta sonuna doğru ise kariyeriniz ile ilgili sürpriz gelişmeler söz konusu.

KOVA BURCU

Bu hafta aşk ile ilgili çözmeniz gereken konular sizi memnun etmeyecek noktalara getirse de bu değişimi içsel olarak başlatmanız gerekecektir. Özellikle kimliğinizi ve sizi yok sayacak bir noktaya tahammül etmeyi öğrenmek zorunda değilsiniz. Ofis arkadaşlarınızla olan iletişimlerinize karşı daha sabırlı olmalısınız. Ciddi ilişkiler ve ortaklıklar konularında bazı gerginlikleri yönetmeniz gereken bir haftadasınız.

BALIK BURCU

Haftanın ilk günlerinde ailenizle olan ilişkileriniz gündemde olabilir. Aileniz ve sorumluluklarınız bu kadar ön plandayken sizden istenilen rolleri layığıyla yerine getirmeniz hayatınız adına atacağınız olumlu bir adım olabilir. Hafta ortasından itibaren aşk hayatınızla ilgili önemli gelişmeler hayatınızda önem kazanacaktır. Beklentileriniz ve beklentilerinizin karşılanıp karşılanmadığı konuları partneriniz tarafından konuşma konusu haline gelebilir.