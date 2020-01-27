Haftalık Burç Yorumları: 27 Ocak-2 Şubat Haftası Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 27 Ocak-2 Şubat haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Koç burcunu 27 Ocak-2 Şubat haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Bu aralar ruhsal gerginliklerden ve streslerden biraz uzak durmanızda fayda vardır. Hafta ortasından itibaren yine eski neşenizi ve canlılığınızı kazanıyor olacaksınız. Önceki sosyal çevrenizden ya da yeni tanışacağınız kişilerden ummadığınız bir teklif alabilirsiniz. Bu hafta özellikle salı ve çarşamba günleri birilerinin haddini bildirmek ya da hakkınızı aramak adına doğru olmayabilir.

BOĞA BURCU

Siz daha çok kendinizi işinizle gösteren ve o yönde takdir edilen kişilersiniz. Fakat bazen kendinizi yeterli enerjide bulamayabilir ve sizi engelleyen insanlar olduğunu düşünebilirsiniz. Bu hafta birini affetmek ya da artık düşünmemek istemediğiniz bir haftaya dönüşebilir. Sizlere tavsiyem yılmadan kararlı adımlarla işinizde ilerlemeniz ve sizi alt etmek isteyenlere başarılarınızla karşılık vermeniz olacaktır.

İKİZLER BURCU

Venüs ve Mars arasındaki kare açı sizlere bu hafta gerçekçi olmanız gerektiğini söylemektedir. Özellikle finansal konularda gerçekçi davranarak sorunların köküne inmeli gerekirse bazı kararlar vermekten korkmamalısınız. Kariyer hayatınızda ise hayallerle yaşamayı bir kenara bırakmalı ve gerçekçi planlarınızla bu hafta ışıldamanın yollarını araştırmalısınız.

YENGEÇ BURCU

Kariyerinizle ilgili ani oluşumlar ve hiç planda olmayan ufak problemler sizleri geleceğinizle ilgili beklentileriniz konusunda biraz zorlayabilir. Bu geçici durumu kendinize fazla sıkıntı yapmadan atlatmayı bilmelisiniz. Hafta ortasından itibaren finansal ve ortaklı projelerinizle ilgili güzel gelişmeler olabilir, sürpriz haberler alabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Hafta ortasından itibaren kariyeriniz ve aile hayatınıza dair yoluna koyamadığınız bazı sorunlara etkin ve yeni çözümler bulmak ve bunları hemen uygulamak isteyebilirsiniz. Özellikle finansal sorunlarınızla ilgili ailenizle ortak paylaşımlarınızda meydana gelen bazı değişimlerle yeni çözümler bulabilir krizlerinizi bu anlamda fırsata dönüştürebilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Bu hafta başından itibaren partnerinizle aranızda önemli konuşmalar ve bununla ilgili ciddi yapılanmalar oluşabilir. Sorunlar siz istemediğiniz sürece hayatınızda olmayacak, üstüne gittiğiniz sürece çözüme kavuşacaktır. Ailenizle olan ilişkilerinizde ise henüz gereken taşlar yerine oturmamış olabilir. Beklentilerinizi oluşturmak adına biraz sabırlı olmanızın yanında olaylara gerçekçi yaklaşmanız da fayda vardır.

TERAZİ BURCU

Hafta ortasından itibaren daha akıcı ve olumlu gelişmeler yaşayacak adeta üzerinizde size ağırlık yapan sorumluluklarınızdan kurtulacaksınız. Ne olursa olsun ama şunu bilin ki aşkta ve ilişkilerde kadersel etkiler devrede. Bitişler ve başlangıçlar yaşama ihtimaliniz çok yüksektir. Hafta sonuna doğru sağlığınıza biraz daha dikkat etmeli, yorgunluğunuzu üzerinizden atmaya çalışmalısınız.

AKREP BURCU

Partneriniz ve ortağınızın talepleri doğrultusunda bazı konuları yeniden gözden geçirebilir, yolunda gitmeyen şeylere başka çareler arayabilirsiniz.

Karşınızdaki kişinin iyi ya da kötü yönlerini analiz etmeli, birdenbire ön yargılı davranmamalısınız. Davranışın altında yatan güçlü sebepleri bulmaya çalışmanız daha aydınlatıcı olacaktır. İş yaşamınızda da kazançlı ve başarılı çıkacağınız etkiler devrede.

YAY BURCU

Eğitimle ilgili işlerinizde ise finansal beklentileriniz uyum sağlayamayabilir bundan dolayı da bazı ertelemeler hayatınızda oluşabilir. Kardeşler ve yakın çevrenize yapacağınız yardımlarla kendi hayatınızdan biraz fedakarlık yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu belki maddi bir yardım belki de manevi bir yardım olabilir. Venüs ve Mars karesi bu hafta sizleri oldukça ilgilendiriyor.

OĞLAK BURCU

Ailevi konularda finansal sorunlardan kaynaklı problemlerle ilgilenmeniz gerekebilir ve geçmişten getirip hâlâ bir çözüm bulamadığınız sorunlara artık bir son vermek isteyebilirsiniz. Bu hafta özellikle Çarşamba gününden sonra yazışmalarınıza veya sözleşmelerinize dikkat etmelisiniz. Yapacağınız yeni iş birlikleri sizlerin yüzünü güldürürken aynı zamanda bazı iş yorgunlukları da getirebilir.

KOVA BURCU

Aşk hayatınıza dair sürprizlerle karşılanabilir, partnerinizi şımartmak için siz de karşı adıma geçebilirsiniz. Geçmiş dönemdeki aşklar ve ilişkiler gündeminizde olabilir, dikkat. Yarım kalmış bazı sorunlarla yeniden başlama kararı alabilirsiniz fakat bu duygusal tuzağa düşmemeniz iyi olur. Hafta sonunda ise sosyal çevrenizle finansal sorunlar yüzünden yalanlar ve kandırılmalar üzerine gelgitlere dikkat etmelisiniz.

BALIK BURCU

Bu hafta kendinizi ve yaşamınızı sorgulayabilir, hayata dair amaçlarınızı ve ideallerinizi gerçekleştirmek adına yeni düşünce kalıplarını benimsemek isteyebilirsiniz. Bu noktada yaşama biraz ara vererek seyahat planları yapmanız ve yolculuk esnasında uzun uzun düşünmeniz, doğru kararlar almanız adına gayet iyi olacaktır. Finansal anlamdaki eksikliklerinizi dönüştürmek adına bazı mücadeleler vermek isteyebilirsiniz.