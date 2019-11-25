Haftalık Burç Yorumları: 25 Kasım-1 Aralık Haftası Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 25 Kasım-1 Aralık haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Koç burcunu 25 Kasım haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar, önemli bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Bu hafta harika bir yeniay gerçekleşiyor. Tüm hayal ve hedefleriniz sanki gerçek oluyor. Bazı konularda engellendiğinizi düşündüğünüz bir koç burcuysanız haritanızda farklı etkileriniz olabilir. Ama bu hafta tüm engellerin kalktığı ve önünün açıldığı bir hafta içindesiniz. Sadece gereksiz hırs ve tutkulardan uzak durun.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar; önemli bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Venüs burç değiştirecek. Oğlak burcuna geçiş yapmasıyla ilişkilerde belli bir mesafe ve soğuma içine girebilirsiniz. 2019 Nisan ayından bu zamana zorlandığınız konuları artık hem aklınızda hem de ruhunuzda bitiriyorsunuz. Bunun için dönüşü olmayan konuşmalar yapabilirsiniz. Ekonomik anlamda dengeli hareket etmelisiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler; haftaya ilişkiler adına oldukça önemli başlıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Merkür artık gerilemiyor. İşleriniz yoluna daha rahat giriyor. Bunun için doğru iş birlikleri içinde olmalısınız. Sorumluluklarınızı dengelemelisiniz. Çalıştığınız iş yerinizde belirli haksızlıklar içinde olduğunuzu düşünüyorsanız bu noktada ani çıkışlar yapmamalısınız.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler; harika bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Sağlıkla ilgili konuları biraz daha önemsemelisiniz. Hizmet sektöründe çalışıyorsanız bu alanda önemli iş birlikleri ve gelişmeler yakalayabilirsiniz. Yeni bir işe girebilir ya da şirketiniz varsa yeni çalışanlarla mülakatlar yapabilirsiniz. Yeni bir işe girebilir ya da şirketiniz varsa yeni çalışanlarla mülakatlar yapabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar; bu hafta yeni ayın etkisiyle ışıl ışıl parladığınız bir haftadasınız. Parasal konularda alım-satım işleri ön planda olabilir. İş hayatınızda uzun süredir emin olmadığınız ve kendinizi ait hissetmediğiniz bir ortam içindeyseniz bu hafta onurlandırılabilirsiniz. İlk kez belki de ayrılmayı düşünmeden bir yerde çalışma hevesi kazanabilirsiniz. Ya da tam ayrılmak istiyordunuz vazgeçmenizi sağlayacak güzel bir gelişme yakalayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar; haftaya hareketli başlıyorsunuz. Yepyeni girişimlerde bulunabilir ve yeni adımlar atabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız ya da aile içinde çocuklarınızla ilgili yeni girişimler içindeyseniz bu noktada gönlünüz rahat olabilir. İş hayatınızdan kaynaklı seyahat etmek ya da değişen planlar yüzünden sıkışan işleriniz söz konusu olabilir.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler; haftaya iletişim gücünüzün ve ikna kabiliyetinizin arttığı bir haftadasınız. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün ikinci evinize giriş yapmasıyla parasal konularda yeni yatırımlar yapmak ya da daha güçlü kazanma isteği içinde olabilirsiniz. Bunun için kariyerinizden şikayetçi olmak yerine yeni yöntemler belirlemeniz sizleri daha motive edecektir. Ek kazanç elde edebilirsiniz.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler; haftaya ilişkilerde önemli konularla başlıyorsunuz. Ciddi riskler almaktan kaçınmalısınız. Evliliğinizde ya da ortaklı ilişkilerinizde zarar verici sözler sarf etmekten kaçınmalısınız. Kendinizi bu konuda biraz daha kontrol ediyor olmalısınız. Emek verdiğiniz şeylerden karşılık alamadığınızı düşünebilirsiniz. Bu düşünceden uzaklaşmalı ve kendinizi gereksiz yükseltmemelisiniz.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar; haftaya sizin burcunuzda gerçekleşecek olan güzel bir yeniayla başlıyorsunuz. Uzun süredir emek verdiğiniz iş ve girişimlerinizde bulunmak ve kendinizi ispat etmek için harika olduğunu söyleyebiliriz. Bu yeniayı yeni başlangıçlar adına değerlendirmelisiniz. Çarşamba gününden sonra parasal konularda iyi başarılar elde edebilirsiniz. İçinizde kalan bazı konuları konuşmak veya artık bunlara tahammül etmeyeceğim dediğiniz bir hafta yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar; haftaya harika başlıyorsunuz. Venüs gezegeni sizin burcunuza geçiş yaparak sizleri onurlandırıyor olacak. Görkeminizin arttığı ve ilişkilerde kendinizi daha güvende hissettiğiniz bir dönemdesiniz. Ciddi konuşmalar yapmak ve ilişkinizi ciddiyete taşımak adına ise harika olduğunu söyleyebiliriz. Yurtdışı bağlantılarınızı güçlü kurduğunuz ve kendinizi çok daha şık ifade ettiğiniz bir haftadasınız.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar; haftaya sosyal anlamda harika başlıyorsunuz. Dostlar ya da arkadaşlarınız adına şanslı olayların içerisine girebilirsiniz. Bu hafta mümkün oldukça kalabalık ve sosyal ortamlarda iletişimler kurun. Neyin nerden geleceğiniz bilemezsiniz. Yeni bir arkadaş size yeni bir kariyer geleceği yaratabilir. Tabi bunları yaparken belirli sınırlarınızı da çizmelisiniz.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar; haftaya kariyeriniz ile ilgili kararlı fikirler içinde başlıyorsunuz. Haftaya başlarken içinizde söyleyecekleriniz birikmiş olabilir. Bu hafta yeni girişimlerde bulunmayı seçin ve kendinizi işlerinizle ortaya sunmaya çalışın. Yurtdışı seyahatleriniz ya da eğitim hayatınızda harika bir gelişme sizleri umutlandırabilir. Geleceğe yönelik hedefler içinde olmayı seçin.