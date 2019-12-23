Haftalık Burç Yorumları: 23-29 Aralık Haftası Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 23-29 Aralık haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Koç burcunu 23-29 Aralık haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Bu hafta alacağınız haberler ve kuracağınız iletişimler başlatıcı etkilere sahip. Sahip olduğunuz değerleri yeniden şekillendirebilecek ve olaylara yaklaşım tarzınızı değiştirebileceksiniz. Aile üyelerinizden ve yakınlarınızdan da destekler alabileceğiniz bu süreçte onların güvenlerini daha da pekiştirebilecek başarılara imza atabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Bu hafta oldukça rahat ve güzel gelişmeler altında olabilirsiniz. İletişimdeki gücünüz ve yakın çevrenizle olan iletişimsel bağınızda önemli değişimler meydana geliyor olacak. Hafta başından itibaren ev, aile ve ebeveynlerinizle olan ilişkileriniz gündemde olurken onların beklentileri ve sizin beklentileriniz çakışabilir.

İKİZLER BURCU

Maddi ve finansal konularınızın oldukça gündemde olacağı önemli bir hafta. Geleceğe yönelik yatırımlarınızı eski usulde bırakmak ve bunları bu eksenden değerlendirmek gibi fikirlerinizi hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Geçmişe dair bazı finansal sorunlarınızdan da dersler çıkarmayı unutmamalısınız.

YENGEÇ BURCU

Bu hafta ön plana çıkmaya hazırlıklı olun. Geçmişten getirmiş olduğunuz tüm emeklerin karşılığını bu hafta alıyor olabilirsiniz. Ani ve sürpriz gelişmelerle hayatınıza dahil olabilirler. Haklılığınızın anlaşılacağı güzel bir hafta. Sizde ilişkilerde ders verme eğiliminde olabilirsiniz. Hafta başından itibaren maddi konularınıza dikkat etmeniz gerekmektedir.

ASLAN BURCU

Bu hafta finansal hedefleriniz ve beklentilerinizle ilgili oldukça olumlu ve pozitif gelişmeler bekleyebilirsiniz. Önünüze konulmuş olduğunu düşündüğünüz engellerin ortadan kalkacağı ve biraz daha rahat nefes alacağınız hissedeceğiniz bu haftayı doğru finansal kararlarla yönlendirmelisiniz. Ortak iş bağlantıları olanlar bu hafta, geçtiğimiz zaman diliminde yaşanan ve belirsizlik yaratan etkilerin cevaplarını buluyor olacaklar.

BAŞAK BURCU

Bu hafta çalışmaya dair motivasyonunuzu artıracak başarılı gelişmeler söz konusu olabilir. Bu haftanın mottosu da bu yüzden daha çok çalışmak olacaktır. Hedeflerinizi gerçekleştirebilmenin gururunu yaşarken dahası diyerek hırslarınızı doğru kanalize etmeyi de başaracaksınız. Özellikle hafta ortasından itibaren popüleritenizin de artacağı bu zaman dilimini iyi değerlendirmenizde fayda var.

TERAZİ BURCU

Bu hafta ticari projelerinizle ilgili beklentilerinizi gerçekleştirmek bir hırs ve büyük bir tutku halini alabilir. Kariyeriniz ve işinize dair hedeflerinizi hızlandırmak yerine hataları sorgulamak ve bunların üzerine düşünmek sizin için daha iyi olacaktır. Bir projeniz ret ediliyorsa bunu büyütmeden kapatmalısınız. Ya da sizi zorlayacak engeller çıktıysa şartları zorlamadan her zamanki dengesel gücünüzle halletmeye çalışmalısınız.

AKREP BURCU

Bu hafta yaratıcılığınız oldukça sizi doğru noktalara ulaştırıyor olacak. Hisleriniz ve beklentilerinizi doğru kararlar altında birleştiriyor olacaksınız. Hafta başında sizi yoran ve zorlayan konular varsa bunlar adına şartları fazla zorlamadan hafta ortasını beklemeniz gerekmektedir. Hafta ortasında beklediğiniz iletişimleri kurabilir ve rahatlıkla bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz.

YAY BURCU

Bu hafta iş ve çalışma hayatınızla ilgili beklentide olduğunuz oluşumlara dair yeni gündemler meydana gelebilir. Orijinal fikirlerinizle bu oluşumlara yeni bir soluk getirebilir ve çözümlerinizle kısa yoldan güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Maddi konularınızla ilgili beklentilerinizde sizi sevindirebilir. İş ve çalışma hayatınızda uzun zamandır sizleri meşgul eden problemler artık son bulurken bunun tadını çıkarıyor olacaksınız.

OĞLAK BURCU

Bu hafta hayatınızı şekillendirmeniz adına oldukça önemli bir dönemeci gündeme getiriyor olabilirsiniz. İkili ilişkiler ve ortaklıklar haftanın ana gündem maddesi geçmişten beri isteyip bir türlü yoluna koyamadığınız soru işaretlerinizle bu hafta yüzleşebilir ve önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Duygularınızın sizi ne yöne götüreceğini belki siz bile bilmiyorsunuz ama bazı şeyleri beklemektense artık sonucunu görmek için acele ediyor olabilirsiniz.

KOVA BURCU

Bu hafta sizler için duygusal dünyanızda sizi bağımlı hale getiren kalıplardan özgürleşme zamanı diyebiliriz. Kıramadığınız kalıpların içerisinden adeta küllerinizden doğuyor olacaksınız. Bu zamana kadar yetemediğinizi düşündüğünüz her olay koşul bu hafta karşınıza çok farklı bir şekilde gelecek. Ve bazı soru işaretlerinizin nedenleri ile yeniden yüzleşiyor olacaksınız. Kafanızı karıştıran her konu hafta başından itibaren açıklığa kavuşuyor olacak.

BALIK BURCU

Uzun zamandır istediğiniz hayallerinize ulaşmanın haftası olabilir. Yakın çevrenizden alacağınız haberler sizi oldukça mutlu ederken sizin de onlara vereceğiniz haberler mutluluğu pekiştirebilir. Geçmiş yakın dostluklarınız arasında var olan sorunlar yeniden gündeme gelebilir ve olaylara biraz daha geniş açıdan bakabilirsiniz. Geleceğe yönelik kararlar almak adına güzel bir zaman dilimi.