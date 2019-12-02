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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem Haftalık Burç Yorumları: 2-8 Aralık Haftası Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 2-8 Aralık Haftası Burç Yorumları
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Haftalık Burç Yorumları: 2-8 Aralık Haftası Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları: 2-8 Aralık Haftası Burç Yorumları

"2-8 Aralık haftalık burç yorumunuzu okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar için olumlu geçecek? Başak burcu 2-8 Aralık haftası yorumu ne söylüyor? Terazi burcunu 2-8 Aralık haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı."

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 2-8 Aralık haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Koç burcunu 2-8 Aralık haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı. 

KOÇ BURCU

Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar; bu hafta oldukça yoğun ve koşturmalı işler içinde olabilirsiniz. Bu hafta, yıl sonuna kadar tamamlanması gereken planlarınızın geliştirilmesi için ayrı bir öneme sahip olacak. 2020 yılı başlarında önemli olan veya yaşam tarzınızdaki değişikliklerle ilgili planların geliştirilmesini belirleyecek bir karar vermeniz gerekebilir.

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BOĞA BURCU

Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar; bu hafta yaşamınızdaki sorunları çözmek için daha fazla konsantrasyona ve kararlılığa ihtiyacınız olacak. Bunun size gerginliğe neden olmasına izin vermemelisiniz. Sizde gerginlik yaratan şey sorunlar mı yoksa insanlarla olan iletişiminiz mi bunu iyi belirlemelisiniz. 

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İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar; bu hafta arkadaşlarınızın ve hatta yaşadığınız toplumun yaşamı için önemli olacak çeşitli olayları deneyimleyebilirsiniz. Bu deneyimlerin bazılarında nedenleri ve sonrasında ne olabileceği hakkında düşünmeniz gerekebilir. Öyle ya da böyle, haftanın olayları sizin için önemli bir yaşam dersi olacak.

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YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar; bu hafta farklı şehir ya da ülke ziyaretleriniz olması gerekebilir ya da haberler alabilirsiniz. Bunlarla ilgili iş birlikleri yapabilirsiniz. Seyahate ihtiyaç duyulabilir veya bu deneyimler yeni iş, ziyaret ve daha fazlasıyla ilgili olabilir. Evinizi, mülkünüzü veya ailenizi bir bütün olarak etkileyen önemli bir sorunu başarıyla tamamlayabilirsiniz.

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ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar; bu hafta sizin için önemli olan ilişkilerde tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bu olaylar geleceğinizle ilgili konularda olabilir. Bazı şeyleri artık belirlemek ve kararlı olmak istiyorsunuz ama gerginsiniz. Bu gerginliğin sizin veya diğer kişinin unutamayacağı geçmiş deneyimlere bağlanmasının bir nedeni olabilir. Olaylara daha geniş bir pencereden bakmalısınız.

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BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu başak olanlar; bu hafta insanların davranışlarını garip bulabilir ve sanki bir diğer yüzlerini görüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıklarını zorla kendinize hatırlatmamalısınız. Onlar birer deneyimdi diyerek yolunuza bakmalısınız. Aceleci davranışlara bu hafta dikkat edin. İlişkiniz içinde bir konuda suçlanabilir ya da eleştirilebilirsiniz.

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TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar; bu hafta ev içinde sorunlara neden olacak içsel sabırsızlıklar yaşayabilirsiniz. Kendi duygularınızı ve kaprislerinizi kontrol etmenize izin vermezseniz, anlaşmazlıklar veya çatışmalar günlük bir olay haline gelebilir. Başka insanlardan yardım almayı umut etmeyin, bu hafta her şeyi kendiniz yapmak için hazır olun.

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AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar; bazı durumların sizi engellediğini düşünmenize rağmen daha fazla çaba ve hırsla sizin için önemli olan başarıya ulaşabileceksiniz. Bu hafta sadece bu çabanız bir kadın figürünü aşmanızla ilgiliyse buna dikkat etmelisiniz. Finansal olarak, ailenizin diğer üyeleri aracılığıyla para bekleyebilirsiniz. Hafta boyunca, önemli etkinlikler için birkaç önemli görev ve hazırlık yapabilirsiniz.

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YAY BURCU

Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar; bu hafta alacağınız haberler sizi şaşırtabilir. Hafta boyunca, kariyerinizde önemli değişimler söz konusu olabilir. Özellikle Salı ve çarşamba günleri yapacağınız görüşmeler ya da kimlerle neler paylaştığınıza dikkat etmelisiniz. Bilgi güvenliğinizi ve şifrelerinizi korumalısınız.

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OĞLAK BURCU

Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar; geçmişte yarım kalan bazı görüşmeleriniz ya da toplantılarınızın tekrar gerçekleşeceği bir haftaya giriyorsunuz. Bu hafta tam bir yıl boyunca sizin burcunuzda olacak olan şans ve bolluk gezegeni Jüpiter’in burç değiştirmesiyle başlıyorsunuz. Eski çözülmemiş konularla ilgili yeni yöntemler belirlemelisiniz.

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KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar; mali çıkarlarınızın, eylemlerinizin ve kararlarınızın yönünü belirleyeceğiniz bir haftadasınız. Bu hafta parasal tasarrufu sağlayabilir ya da şartlarınızı koruyarak ilerlemeyi seçebilirsiniz. Özellikle Çarşamba veya perşembe günü güzel bir sürpriz yaşayabilirsiniz.  Bu hafta hemen hemen her gün kararlar vermek, yeni planlar yapmak veya yeni girişimlerde bulunmak zorunda kalabilirsiniz.

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BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu balıklar; insanlarla biraz gereğinden fazla uğraştığınız bir haftada olabilirsiniz. Bu durum hafta boyunca planlarınızı karıştırmaya neden olabilir. Bu hafta finansal belgelerinizi veya sözleşmelerinizi imzalamak için uygun bir zaman olabilir. Hafta boyunca seyahatleriniz veya iş hayatınızla ilgili bir karar vermenizi gerektirecek durumlara karşı hazır olmalısınız.

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