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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem Haftalık Burç Yorumları: 18-24 Kasım Haftası Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 18-24 Kasım Haftası Burç Yorumları
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Haftalık Burç Yorumları: 18-24 Kasım Haftası Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları: 18-24 Kasım Haftası Burç Yorumları

"18-24 Kasım haftalık burç yorumunuzu okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar için olumlu geçecek? Başak burcu 18 Kasım haftası yorumu ne söylüyor? Terazi burcunu 18 Kasım haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı."

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 18-24 Kasım haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Koç burcunu 18 Kasım haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı. 

KOÇ BURCU

Sevgili koçlar; Haftaya hareketli başlıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz mars’ın Çarşamba günü akrep burcuna geçmesiyle işleriniz yoluna giriyor diyebiliriz. Aynı zamanda hafta sonuna doğru Merkür’ün ileri harekete geçmesiyle finansal alanda kazançlarınız düzene giriyor olabilir. Özellikle bu hafta kariyeriniz ile ilgili sizi ilgilendiren konuları tanımlayan önemli girişimler yapacaksınız. Büyük bir potansiyeliniz var ve gezegenler hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak.

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BOĞA BURCU

Sevgili boğalar, haftaya heyecanlı ve sürprizli başlıyorsunuz. Mars gezegenin 19 Kasımda akrep burcuna geçmesiyle Uranüs gezegenine birkaç hafta muhalefette durduğu süreçte bazı şaşırtıcı baskılarla karşı karşıya olabilirsiniz. Bu hafta sizler için az konuşma çok hareket haftası diyebiliriz. Yakın arkadaşlarınız veya birebir ilişki içinde olduğunuz kişilerle yaptığınız ortak işleriniz varsa bu hafta bir sonuçlar sizler için önemli olacaktır. Aşk ve ilişkiler bağlamında ise sürprizlerle dolusunuz.

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İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler, bu hafta sizin için olumlu ve keyifli başlıyor. Merkür’ün bu hafta ileri harekete dönmesi ile sizi strese sokan zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyacınız olan desteği bulacaksınız. Toplumsallığınız artacak ve yeni insanlar hayatınıza girecek ve bu hafta birçok şey yön değiştirecektir. Sadece ilişkileriniz konusunda dikkatli olmalısınız ve partneriniz tarafından yanlış anlaşılacak konularda olmamalısınız. İç kargaşanızın evde çatışmalar yaratmasına izin vermeyin. Bu hafta yeni insanlarla tanışırken dikkatli olun. 

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YENGEÇ BURCU

Sevgili yengeçler, sosyal kabiliyetinizin arttığı ve diğer insanlarla iletişiminiz çok kolay olacağı bir haftaya giriyorsunuz. Birkaç planınız varsa bunları bu hafta harekete geçirebilirsiniz. Üzerinizde var olan sorumluluklarınızı oluşturdukları stresten kurtulmak için bir sıraya koymaya çalışın. Kendinize duyduğunuz bir özgüven sizlere bu hafta yeni ilişkiler başlatabilir. Aşk ve sevgiye duyduğunuz özlemi bu hafta yakalayabilirsiniz. 

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ASLAN BURCU

Sevgili aslanlar; bu hafta hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız daha çok denemek ve daha fazla çalışmak zorunda olduğunuzu hatırlatmak isterim. Bu, planlarınıza gittiğiniz yolda daha güçlü, daha güvenli ve daha odaklı hissettirecektir. Günlük yaşamınızın her yönüne size pozitif bir gerçeklik getirecek ve bu hafta genelinde birçok değişikliğe hazırlanacaksınız. İlişkilerinizde bazı sorunlu durumları düzeltme şansını yakalayacaksınız ve bu size biraz rahatlık getirecektir. Eşinizle ilişkinizi geliştirmeye çalışın. Bu hafta ikna kabiliyetiniz ve pozitif enerjiniz size birçok yeni tanıdık sağlayacaktır. 

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BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar, bu hafta, planlarınızda birçok değişiklik bekliyor. Güç ve enerjiniz artıyor olacak ve aklınıza koyduğunuz her şeyi başarabileceksiniz. İletişim becerileriniz artacak, ancak ruh haliniz tuhaf olacak, çünkü henüz ortaya çıkan radikal değişikliklere kendinizi hazırlamadınız. Eğer kararlı hareketler yapmaya hazırsanız ilişkinizde sizi rahatsız eden birçok şey nihayetinde aşacaksınız. Sizi partnerinize yaklaştıracak şeyler yapın ve endişelerinizi onlarla paylaşın. Bu hafta olmanız gereken şey sadece “kendinizdir”.

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TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler, bu hafta gezegenler iletişim kabiliyetinizi arttırıyor ve tüm işleriniz bir bir çözülüyor diyebiliriz. Ruh haliniz daha toparlanacak ve sizi strese sokan geçtiğimiz haftalardan cevap beklediğiniz sorunları çözebileceksiniz. İlişkilerinizde daha dikkatli davranmanız ve eşinize yâda ilişki içinde olduğunuz kişilere karşı bu kadar olumsuz davranmayı bırakmanız gerekiyor. Bu hafta yeni insanlarla tanışmanız veya yeni iş projelerine dahil olmanız çok geliştirici olabilir.

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AKREP BURCU

Sevgili Akrepler; bu hafta mars sizin burcunuza geçiş yapıyor. Kendinizi daha mücadeleci ve daha güçlü hissedeceksiniz. İlişkilerde bu hafta sert tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Özellikle sosyal hayatınızdaki yaratıcı aktivitelerle olan güveninizi artırmaya çalışın. Elinizden geleni yapın ve başkalarının düşünceleriyle ilgilenmeyin. En iyi olduğunuzu düşündüğünüz şeyi yapmalı ve sizi en temel ihtiyaçlarınızı karşılama konusunda motive edecek ne yapmalısınız bunlarla ilgilenin.

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YAY BURCU

Sevgili yaylar; bu hafta yoğun dürtülerinize dayanarak uzun vadeli planlarınızı bozabilecek hamleleri yapmaktan kaçının. Ruh haliniz iyi olacak ve sosyal hayatınız sizi kendinize daha iyi hissettirecektir. İlişkinizle ilgili önemli kararlar veya gerçekleşmeler yapma ihtimaliniz yüksek. Eşinize ya da ortağınıza büyük bir açıklama yapmadan önce çok dikkatli düşünün. Geçmişte kariyerinizde verdiğiniz çabanın bu hafta meyvesini alabilirsiniz. Finansmanınızda, geliriniz artabilir. İçinde bulunduğunuz bir proje bu hafta ani ve beklenmedik bir dönüşe neden olabilir. 

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OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar; sosyal yaşamınızla ilgili bazı konular, bu hafta sizleri destekleyecek. Arkadaşlarınızın yardımı ile olumlu bir dönüş alabilirsiniz. Kararlı olun ve ileriye gidin. Kendinizi manipüle etmeyin. İlişkilerde duygusallığınız artıyor olabilir. Eşinize veya partnerinize karşı daha odaklı olmak istiyor olabilirsiniz. Günlük yaşamının zorlukları yüzünden ikiniz arasında mesafe oluşmasına izin vermeyin. Diğer problemlerinizi bir süre kenara bırakın.

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KOVA BURCU

Sevgili Kovalar, bu hafta değişiklikleri tercih ediyor olabilirsiniz. Eski taktiklerinizi değiştirin ve yeni hedeflerinize odaklanın. Eğer odaklanmaya devam ederseniz, kesinlikle en üste ulaşacaksınız. Şu sıralar tembellik hissiniz yüksek olabilir. Çok planlarınız var ama nasıl harekete geçebileceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Bu hafta artık belirli planlar içinde olmalısınız. Yakın bir arkadaşınızla bir konuda hesaplaşmak isteyebilirsiniz. Ya da bir ilişki içinde bunu hissedebilirsiniz.

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BALIK BURCU

Sevgili Balıklar, bu hafta ne söylediğiniz ve ne yaptığınız konusunda dikkatli olmalısınız. Geriliminizi pozitif bir yöne ilerletirseniz sizi rahatsız eden sorunları çözebileceksiniz. Kızmaktan ve sorunlarınızla ilgisi olmayan insanlarla muhatap olmaktan kaçınmalısınız. Hafta sonu boyunca güzel bir yere kısa, keyifli bir yolculuk yapın ve kendinizi şarj edin.Geleceğinizle ilgili planlarınızı düşünün. Aşk hayatınızda, ilişkinizin yolunu tıkayan durumları iyileştirebileceksiniz.

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