Haftalık Burç Yorumları: 16-22 Aralık Haftası Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 16-22 Aralık haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Koç burcunu 16-22 Aralık haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar; haftaya aile hayatınızdaki ilişkiler ile iş hayatınızdaki ilişkileriniz içinde bir denge yakalamaya çalışırken başlayabilirsiniz. Artık bazı konularda daha profesyonel olmanız gerektiğini görebilirsiniz.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar; bu hafta iş ve sözleşmeleriniz için oldukça önemli olabilir. Ani gelişen seyahatler ya da eğitim programlarına ayak uydurmak isteyebilirsiniz. Bu hafta parasal konularda ya da finansal konularda krizleri doğru yönetmelisiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar; haftaya oldukça ciddi başlamayı seçmelisiniz. İş ve çalışma şekillerinizde her zamanki esprili ve eğlenceli yönünüzün suiistimal edilmeye açık olabilir. Bu yüzden planlarınızı yaparak ve ciddi yaklaşımlar içinde bulunarak hareket etmelisiniz.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar; bu hafta profesyonel hayatınız içinde verdiğiniz sözleri gerçekleştirmek ve eyleme geçmek için harika bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Hafta ortasından sonra görünürlüğünüzün arttığı, aynı zamanda yeni iş teklifleri de alabilmeye açık olduğunuzu söyleyebiliriz.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar; bu hafta biraz evinizle ilgilenmek ya da yenileme yapmak size kendinizi iyi hissettirebilir. Kendi içinizde çözüm aradığınız ama bir türlü bulamadığınızı düşündüğünüz konular artık aydınlanma kazanıyor. Eşiniz ya da partnerinizle önemli konuşmalar yapabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar; bu hafta ilişkileriniz ve hem de parasal konularınızda birçok şeyi rayına sokabiliyorsunuz. Aileniz ya da dostlarınızın desteklerine güven duyabileceksiniz. Bu hafta sizler için seçim haftası diyebiliriz. Seçim yapabilme gücü ise insanın sahip olduğu en muhteşem yaşam kaynağıdır.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, haftaya hareketli ve planlarınızın değişime uğraması ile başlıyor olabilirsiniz. Hedeflediğiniz bazı projeler ya da yeni iş girişimleri size yeni başarılar getirecektir ama sizlerin bu noktada biraz sabırlı ve istikrarlı olmayı öğrenmesi gerekmektedir.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar; haftaya önemli değişimlerle başlıyorsunuz. Belki bu yer değişimi belki iş değişimi belki de ilişkinizde bir değişim olarak tanımlanabilir. Hafta ortasından sonra parasal konularınıza dikkat etmelisiniz. Ödemelerinizi düzenlemeli ve borçlarınızı planlamalısınız.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar; bu hafta geçmişte kaçırdığınız fırsatların pişmanlığını duyarak başlayabilirsiniz. Hemen bu fikirden çıkıyor olmalısınız. Geçmiş bize dersler verir. Bunu en iyi sizler bilirsiniz.Bu hafta geçmişin içinde kaybolmak yerine hemen daha iyi ne yapabilirsiniz buna bakmalısınız.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar; bu hafta ailenizle ya da sevdiklerinizle ilgili sürpriz bir haber sizi şaşırtabilir. Yeni açacağınız firmanız ya da işiniz için mutlaka belgelerinizi iyi kontrol etmelisiniz. Sözleşmeler ve anlaşmalar adına oldukça hareketli bir hafta içindesiniz.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar; bu hafta adeta eski konularınız ile yeni konularınız birbirine girmiş olabilir. Eskiyi tamamen atmak isterken yeni olana nasıl yaklaşacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Eskilerden bir kadın figürüyle görüşme yapmak ya da eski konuları tekrar konuşmak durumunda kalabilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar; bu hafta iş ve sorumluluklarınızda önemli artışlar söz konusu olabilir. Yöneticilerinizle yapacağınız görüşmeler veya mülakatlarda daha sakin bir tavır belirlemelisiniz. Hızlı kararlar bu hafta size hata yaptırabilir. Hukuksal konularda kendi önünüzü görmek isteyeceksiniz ama bazı şeylerin hemen olmadığını benimsemelisiniz.