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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriCinsellik 'Hafta Sonu Hapları' Cinselliğe Zarar Verebiliyor
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Cinsellik

'Hafta Sonu Hapları' Cinselliğe Zarar Verebiliyor

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'Hafta Sonu Hapları' Cinselliğe Zarar Verebiliyor

"Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, sertleşme sorunu yaşama korkusuyla kullanılan 'hafta sonu hapları' olarak adlandırılan cinsel gücü artırıcı hapların işe yaramama ihtimali olduğunu hatırlatarak, “Uzmana başvurmadan hapları arkadaşların birbirine önermesi yanlış. Kendi kendinize kullandığınızda bu haplar kurtarıcı olmayabilir” dedi."

Haplarla daha kuvvetli ve uzun bir sertleşme yaşanması, bir gecede birden fazla sertleşme sağlanması arzulanıyor. Bu ilaçlar kulaktan dolma bilgilerle kullanılıyor, dost sohbetlerinde arkadaşlara öneriliyor. Fakat kendi kendinize kullandığınızda haplar kurtarıcı olmayabilir.

Haplar, penis damarlarını genişleten nitrik oksit adlı bir maddeyi artırıyor. Böylece penis kanla doluyor, sertleşme oluşuyor ve devam ediyor. Bu maksatla kullanılan değişik ilaçlar var. Bunların kimisi kısa süreli, kimisi uzun süreli. Kimisi yarım saatte çalışıyor, kimisinin aktive olması 4-5 saat sürüyor. Yan etkiler açısından benziyorlar ancak bazı farkları bulunuyor. Sonuçta tip olarak farklı da olsalar kullanım açısından dikkatle seçilmeleri gerekiyor. Örneğin bu ilaçları nitrat türü kalp ilacı alan erkekler kullanamaz. Aşırı yüksek-düşük tansiyonda, yeni geçirilmiş kalp veya beyin sorunlarında, bazı göz problemlerinde de kullanılması yanlıştır.

İşe yaramama ihtimali var

Uzmanlar bu ilaçları hastalar için nasıl seçiyor? Öncelikle sertleşme sorununa yol açan damarsal, sinirsel, anatomik, hormonsal sorunları araştırılıyor. Bunun sonucunda eğer haplara başvurulacaksa hastaya özel ilaç tipi, dozu ve kullanım şeklini belirleniyor. Siz kendi kendinize ilaç kullandığınızda bu hapların işe yaramama ihtimali var. Mesela hormonsal bir düşüklük, testosteron eksikliği yaşıyorsanız bu haplar işe yaramayabilir. Aşırı performans endişesinde de bu ilaçlar çalışmayabilir.

İlaçlar cinsel isteği arttırmaz

Erkeklerin ilaçları performans dopingi olarak görmesi yanlış. Belki de size uygun olan kısa etkili bir haptır. Ya da yan etkileri azaltmak için bazı önerileri takip etmeniz gerekiyordur. Bu ilaçlar, cinsel isteği artırmak için de kullanılıyor. Oysa sertleşme ilaçlarının cinsel istek üzerine hiçbir etkisi yok. Bu ilaçların etki edebilmesi için erkeğin cinsel istek duyması ve cinsel olarak uyarılmış olması gerekiyor. Sertleşme ilaçları afrodizyak değil. Dolayısıyla erkeklerin bu hapları bir performans dopingi olarak görmesi yanlış. Hatta bazı durumlarda ilaç olmadan yeterli sertleşme elde edemeyeceğine dair bir inanış oluşuyor ve sertleşme ilaçlarına psikolojik bağımlılık gelişiyor.

Kişiye özel tedavi şart

Sertleşme probleminde bir uzmana başvurmak ve gerçekten gerekli ise bu ilaçları kullanmak lazım. Sertleşme sorununun altında yatan nedenler anlaşıldığında pek çok bilimsel tedavi seçeneği bulunuyor. Haplar bu çözümlerden yalnızca biri. Eğer sertleşme sorunu yaşıyorsanız, sertleşme kalitenizden memnun değilseniz, sertleşme fonksiyonunuzla ilgili yoğun kaygı duyuyorsanız size özel bir tedavi almalısınız.

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