Hafızayı Sildirmek Mümkün mü?

Beyne manyetik uyarım veriliyor

TMU, bozulmuş beyin işlevlerini, beynin duygu ve düşünceleri düzenleyen hücre gruplarının bozulmuş düzenini düzeltmeyi amaçlar. Beynin içindeki doğal elektriksel süreçleri harekete geçirir. Bu işlem sırasında elektrikle çalışarak manyetik alan üreten bir cihaz kullanılır. Bu cihaz MR makinasına benzetilebilir. MR cihazında manyetik alan kullanılarak bedenin bir bölgesinin görüntülenmesi sağlanırken; TMU’da daha küçük bir beyin alanına odaklanmış manyetik alan yönlendirilir.

TMU, genel olarak tedaviye dirençli depresyon ve duygudurum bozukluğunda kullanılıyor. Anksiyete, OKB, şizofreninin işitsel halüsinasyonları, yeme bozuklukları, migren, kulak çınlaması gibi hastalıklarda da kullanılabilmektedir.

Beyinden bilgi silinemez

TMU tedavisi ile hafızanın silinmesinin mümkün değildir. TMU ile hafızanın silinmesi mümkün değildir. Hâlihazırda hafızanın belli bir anıya yönelik olarak silinmesi zaten tıbben olanaksızdır. Beynimizde bilgiler bir bilgisayarın hard-diskindeki gibi kayıtlı değildir ve bilgisayarın hafızasından seçili bir dosyayı veya datayı siler gibi beyinden bilgiyi silemezsiniz. Dolayısıyla TMU ile hafıza silinemez.