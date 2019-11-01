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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hacamat Hakkında Merak Edilenler

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Hacamat Hakkında Merak Edilenler

"Hacamat, yüzyıllardır alternatif tıpta uygulanan bir tedavi şekli olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle son yıllarda tekrar popüler olan hacamat hakkında hala merak edilen pek çok soru bulunuyor. "

Hacamat nedir?

Hacamat, yüzyıllardır bir sağlık yöntemi olarak uygulanan ve günümüzde de alternatif tıp adı altında yer alan bir tedavi şeklidir. Özel kupalar yardımı ile bir kan alma işlemi olan hacamat, vücudun kendi kendine atamadığı toksinlerin, vakum ile temizlenme işlemidir.

Hacamatın faydaları neler?

Hacamat, vücudun dışarıya atamadığı toksinlerin, ağır metallerin, kullanılan ilaçların ve hormonlu gıdaların vücutta bıraktığı kalıntıların temizlenmesine yardımcı oluyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücut direncini artırıyor.

Ödem atımına yardımcı oluyor.

Kan üretimi ile görevli organları uyarıyor, beyin fonksiyonlarını canlandırıyor.

Boyun ve bel fıtığı, eklem ağrıları, kalp, karaciğer ve psikolojik hastalıkların tedavisine destek oluyor.

Görme kabiliyetini artırıyor. Unutkanlığı ve dikkat eksikliğini tedavi ediyor.

Damarları temizliyor, kolesterolü düşürüyor.

Kısırlık, üreme problemleri, cinsel zayıflık gibi sorunların tedavisinde kullanılıyor. 

Hacamat Hakkında Merak Edilenler

Hacamat nasıl yapılır?

Hacamat yapılacak bölge belirlendikten sonra deri neşter yardımı ile çiziliyor. Çizilen derinin üzerine vakumlu bir bardak konularak kirli kandan arındırılıyor. Hacamat kliniklerde olduğu kadar evde de yaptırılabiliyor. Hacamat yaptırdığınız kişinin işin uzmanı olduğundan emin olmayı sakın ihmal etmeyin.

Hacamatı kimler yaptıramaz?

Hacamat çok faydalı bir tedavi yöntemi olsa da uzmanlar herkesin yaptırmasını doğru bulmuyor. Kalp pili olanların, panik atan sorunu yaşayanların, kan tutanların, kemoterapi görenlerin, aşırı heyecanlı olanların, organ nakli olanların ve hamilelerin hacamat yaptırması önerilmiyor.

Hacamatın zararları var mı?

Hacamat bilinçsiz kişiler tarafından yanlış tedavi şekilleri ve hijyenik olmayan ortamlarda yapılırsa pek çok sağlık sorunu ortaya çıkabiliyor. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabiliyor; cilt enfeksiyonları, cilt yaraları ve morlukları, ağrı ve acı.

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