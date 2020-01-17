Güzelliğin Yanında Gelen Hastalık Risklerine Dikkat

Kuaför, güzellik salonları ve erkek berberlerinde başta tıraş bıçağı, makas, cımbız, epilasyon iğnesi gibi pek çok delici-kesici aletin yanında cilt ile direkt temas halinde bulunan havlu, tarak, ağda bezi, masaj yağı, epilatör gibi enfeksiyona yol açabilecek pek çok ürün ve ekipman bulunuyor. Dolayısıyla bu ortamlar ciddi enfektif alanlardır.

Hem çalışan hem müşteri risk altında

Kuaför ve güzellik merkezlerinde kullanılan tarak ve havlular üzerinden, kişiden kişiye baş biti, uyuz, saç kıran, impetigo ve dermatit enfeksiyonları gibi pek çok bakteriyel, viral enfeksiyonlar ve mantar enfeksiyonları geçebiliyor. Hijyene dikkat edilmezse bu alanlar, mikroorganizma yuvaları olabiliyor. Dolayısıyla söz konusu alanlarda çalışanlarla müşterilerin enfeksiyon kapma riskleri çok yüksek.

Delici kesici aletler AIDS bulaştırabilir

Steril edilmemiş ve gün içerisinde birden fazla müşteri üzerinde kullanılabilen makas, jilet, tırnak makası, manikür-pedikür setleri gibi delici kesici aletler, enfekte bir insanın kan ya da vücut sıvıları ile temas ettiğinde sağlıklı bir insana çeşitli virüsler ve beraberinde pek çok enfeksiyon bulaşabiliyor. Bunlar arasında AIDS (HIV), Hepatit B, Hepatit C, HPV virüsleri de yer alıyor. Ayrıca ağızdaki ve genital bölgedeki siğiller, uçuk, tetanoz ve suçiçeği gibi enfeksiyonlar da delici-kesici aletlerin deriye teması yoluyla bulaşabiliyor.

Hijyen kurallarına dikkat

Kuaför, berber ve güzellik salonlarında çalışanların her müşteriden önce ve sonra ellerini antibakteriyel solüsyonlarla mutlaka dezenfekte etmesi gerekiyor. Günümüzde solunum yolu ya da temasla geçen başta gribal enfeksiyon ve uyuz başta olmak üzere çeşitli salgınlar görülmekte olduğundan öncelikle bu mekanlarda çalışanlar önlük, eldiven ve maske takmalılar. Havlular ve saç taraklarını dezenfeksiyonu için sadece alkol püskürterek silmek ya da kaynar suyun içerisinde bekletmek yeterli değil. Çünkü alkol ya da kaynayan su, dirençli mikroorganizma ve virüsleri öldürmez. Bu nedenle bahsi geçen alanlarda ev tipi otoklavlar ve UV (mor ötesi ışık, ultraviyole ışık) sterilizatörler bulunmalı.

Ultraviyole sterilizatör kullanın

Manikür-pedikür setleri en tehlikeli bulaştırıcı gereçlerden biri. Bunların üzerinde bulunan tırnak ya da deri parçalarını uzaklaştırmak için önce dezenfektanlar ve fırça yardımıyla ön temizlik işlemi yapılmalı. Ardından bu gereçler ultraviyole (UV) sterilizatörüne yerleştirilerek en az on beş dakika bekletilmeli. Her kullanımdan sonra ön temizlik ve sterilizasyon işlemleri yapılmalı, ortam havalandırmasına ve hijyenine de önem verilmelidir.

Tek kullanımlık ve kişiye özel malzeme

Kuaför, berber ve bakım merkezlerinde mümkün olduğunca paketli, kişiye özel ve tek kullanımlık malzemelerin kullanılması gerekiyor. Tüm bu prosedürlerin uygulanması için söz konusu mekanlarda çalışanların yeterli bilgiye sahip olmasının önemli. Öncelikle kuaför, erkek berberi ve güzellik merkezlerinde çalışan kişilere hijyen eğitimi verilmeli. Bunlara dikkat edilmezse bu yolla bulaşabilecek enfeksiyonlar hakkında bilgilendirme yapılmalı.

Çalışanlara aşı yapılmalı

Kuaför, berber ve güzellik/bakım merkezlerinde çalışanların bulaşıcı hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korunmaları da büyük önem taşıyor. Bunun için çalışanlara hepatit aşısı gibi koruyucu tedavi yöntemlerinin uygulaması gerekiyor.