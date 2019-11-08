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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 8 Kasım Cuma Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 8 Kasım Cuma Günlük Burç Yorumları
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Günlük Burç Yorumları: 8 Kasım Cuma Günlük Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 8 Kasım Cuma Günlük Burç Yorumları

"8 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 8 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 8 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? 8 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Aslan burcu 8 Kasım yorumu ne söylüyor? Koç burcunu 8 Kasım günü neler bekliyor? İşte 8 Kasım günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 8 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 8 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Aslan burcu 8 Kasım yorumu ne söylüyor? Koç burcunu 8 Kasım günü neler bekliyor? İşte 8 Kasım günlük burç yorumlarınız...

8 Kasım Koç burcu yorumu

Sosyal çevrenizle ilgili konulara odaklanacağınız ve hedeflerinizi gözden geçireceğiniz bir gün olabilir. Seçimlerinizin tamamen sizi yansıttığından emin olun.

8 Kasım Boğa burcu yorumu

Sevme ve sevilme duygunuz yükseliyor. Kendinizi oldukça iyi hissedeceğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz ama bir an için değer görmediğinizi düşünüp iyi olan şeyleri de olumsuzlaştırmamalısınız.

8 Kasım İkizler burcu yorumu

Seyahatler ve yakın çevre iletişimlerinizin aktif olacağı bugünü pozitif anlamda doğru değerlendirmelisiniz. Kendinizi ifade etmeniz gereken yerde geri çekilmeyi seçerseniz bazı fırsatları kaçırabilirsiniz.

8 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

8 Kasım Yengeç burcu yorumu

Hayatınız içinde sizi zorlayan bazı problemlerinize çözüm bulmak ve bunlardan uzaklaşma isteğiniz artıyor olabilir. Kaçtığınız her şeyden sanki sorumlu gibi hissediyor olabilirsiniz.

8 Kasım Aslan burcu yorumu

Aşk ve ilişkiler konusunda önemli bir konuşma yapmanız gerekebilir. İkili ilişkilerinizle ilgili yeni kararlar alabilir ve yeni adımlar atabilirsiniz.

8 Kasım Başak burcu yorumu

Geçmişteki kırgınlıklarınızı bugün telafi etmek isteyeceksiniz. Çalışma hayatınız ve gündelik rutinlerinizde bazı değişiklikler olabilir.

8 Kasım Terazi burcu yorumu

Hayattan zevk aldığınız konuları bugün iyice tespit edin ve bunun için kendinize bazı sözler verin. Kendinizi daha fazla geliştiren projeler içinde olmalısınız.

8 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

8 Kasım Akrep burcu yorumu

Bugün sağlığınıza ve bedeninize daha dikkat etmelisiniz. Ani sakarlıklarınızı ve aceleci hareketlerinizi iyi kontrol etmelisiniz. Ailevi konularınız ve evinizle ilgili sorumluluklarda yeni gelişmeler söz konusu olabilir.

8 Kasım Yay burcu yorumu

İletişim, yakın çevre ve seyahatlerinizle ilgili konularda yeni ve beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Eğitiminizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

8 Kasım Oğlak burcu yorumu

Maddi ve finansal beklentilerinizde bazı aksamalar söz konusu olabilir. Bunların aşılmayacak şeyler olduğunu tekrar hatırlamanızda fayda olacaktır.

8 Kasım Kova burcu yorumu

Kişisel görünümünüzü değiştirmek isteyeceğiniz ve kendinizle ilgili yeni kararlar alacağınız bir gün. Sosyal çevrenizde ön planda olmaktan çekinmeyin ve fırsatları yakalayın. Çok heveslendiğiniz bir projenizin aksaması ya da ufak aksilikler yaşanması hemen hevesinizi kırmasın.

8 Kasım Balık burcu yorumu

Çalışma hayatınız ve kariyerinizle ilgili stres yaratan bazı koşullar söz konusu olabilir. Önce geri plana çekilip olayları gözlemlemek ve empati yaparak önyargılarınızı yıkmak daha doğru olacaktır. Bir kadın figürü ile restleşme noktasına gitmemelisiniz.

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