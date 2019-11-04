Günlük Burç Yorumları: 4 Kasım Günü Günlük Burç Yorumları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 4 Kasım Günü Günlük Burç Yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 4 Kasım Günü Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 4 Kasım Günü Günlük Burç Yorumları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Günlük Burç Yorumları: 4 Kasım Günü Günlük Burç Yorumları

"4 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 4 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 4 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? 4 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Yengeç burcu 4 Kasım yorumu ne söylüyor? Balık burcunu 4 Kasım günü neler bekliyor? İşte 4 Kasım günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 4 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 2 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Yengeç burcu 2 Kasım yorumu ne söylüyor? Balık burcunu 2 Kasım günü neler bekliyor? İşte 4 Kasım günlük burç yorumlarınız...

4 Kasım Koç burcu yorumu

Söylemlerinizde ısrarcı ve sert çıkışlar göstermemeye özen göstermelisiniz. Yapacağınız konuşmalar yanlış anlaşılabilir.

4 Kasım Boğa burcu yorumu

Eski ilişkilerinize dair konuşmaların rahatsız edici bir şekilde gündeminize gelmesi dostlarınızla aranızın açılmasına neden olabilir. Söylemlerinize dikkat etmelisiniz.

4 Kasım İkizler burcu yorumu

İçe kapanık ruh haliniz çevrenizdeki kişilerin dikkatini çekebilir. Israrcı ve sizi yormaya çalışan kişilerin merakını gidermek bugün en son yapacağınız şey olmalıdır.

4 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

4 Kasım Yengeç burcu yorumu

İş ve çalışma hayatınızın getirmiş olduğu koşullardan sıyrılıp biraz da benim dediğim olsun davranışı ve eğilimi içerisinde olabilirsiniz.

4 Kasım Aslan burcu yorumu

Bugün sakin ve huzurlu yapınızın kimsenin bozmasına izin vermemelisiniz. İsteklerinizi karşı tarafa aktırırken zorlanabilirsiniz.

4 Kasım Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde bugün bağlarınızı kuvvetlendirin ve uzlaşmacı bir tavır içinde olmayı seçin. Olayları perde arkasından gözlemlemek daha doğru olabilir.

4 Kasım Terazi burcu yorumu

Rutinden sıyrılıp hayata renk katmayı seçmelisiniz. Sosyal çevrenizle aranızda güzel bir organizasyon düzenleyebilirsiniz.

4 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

4 Kasım Akrep burcu yorumu

Özel yaşamınıza dair sorunları karşı tarafın anlamasını bekleyerek zorlamamalı iletişimde açık ve net davranışlar sergilemelisiniz. Bugün mümkün oldukça ne yönde ilerleyeceğinizi iyi seçmelisiniz.

4 Kasım Yay burcu yorumu

Yaptığınız her hata kendinize uzaklaşmanız için yeterli bir sebeptir. Olaylara kısa vadeli çözümler bulup yeni bir kısır döngüye girmemelisiniz. Kendinizden uzaklaşmamalısınız.

4 Kasım Oğlak burcu yorumu

İlişkilerde ilk adımı atan taraf olmak sizi bugün yüceltebilir. Hatalarınızı objektif bir şekilde kabullenici bir yapıda olmalısınız. Artık kendinizi bir şeyleri kontrol etme zorunluluğundan çıkartmalısınız.

4 Kasım Kova burcu yorumu

Size ihtiyacı olan kişilere anlayışla davranmalı ve bencillik yaratan söylemlerden uzak durmalısınız. Akıl ve duygu arasındaki köprüleri sağlamlaştırmanız gerekmektedir.

4 Kasım Balık burcu yorumu

Aşk hayatınıza dair ciddi kararlar alabilirsiniz. İlişkinizde artık tahammül edemediğiniz durumları bugün ifade ederek aşmaya çalışın. Kariyer hayatınızda önemli bir eşikte olabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi