Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 28 Aralık günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 28 Aralık günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Yay burcu 28 Aralık yorumu ne söylüyor? Oğlak burcunu 28 Aralık günü neler bekliyor? İşte 28 Aralık günlük burç yorumlarınız...

29 Aralık Koç burcu yorumu

Geçmişinizde sizi üzen bir konuyla ilgili bazı şeyleri öğrenebilir ve bu duruma çok üzülebilirsiniz.

29 Aralık Boğa burcu yorumu

Bugün yeni kararlar alabilir ve bunları uygulamaya sokabilirsiniz. Geçmişi geçmişte bırakmak sizi daha iyi hissettirecek ve keyifli zaman geçirmenize olanak sağlayacaktır.

29 Aralık İkizler burcu yorumu

Bugün bazı gerçekleri öğrenebilir ve kimin dost kimin düşman olduğunun ayrımına varabilirsiniz.

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29 Aralık Yengeç burcu yorumu

Yaşadığınız bazı olaylar sizi gerçekleri öğrenmeye itebilir. Yanılgılara sebep olacak bazı olaylarla karşı karşıya gelebilirsiniz.

29 Aralık Aslan burcu yorumu

Bugün sizi ilgilendirmeyen olaylara karışmamalı ve uzakta durmalısınız. Bu konuda net bir sınır çizmeli, insanların size bu konuyla gelmesine izin vermemelisiniz.

29 Aralık Başak burcu yorumu

Bugün seyahat planları yapabilirsiniz. Partnerinizle olan ilişkilerinizde sabırlı olup yapıcı konuşmalar içinde olmalısınız.

29 Aralık Terazi burcu yorumu

Ortaklaşa yapılan işlerle ilgili karanlıkta kalmış bazı olaylar gün yüzüne çıkabilir ve bu durum sizde birtakım değişimlere sebep olabilir.

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29 Aralık Akrep burcu yorumu

Hayatınızla ilgili bazı kararlar alabilir ve hayatınıza yeni bir yön vermek isteyebilirsiniz.

29 Aralık Yay burcu yorumu

Geçmişte üzüldüğünüz bir konu ile ilgili eski defterler tekrar açılabilir. Bugün bu konuyla ilgili harekete geçebilir küslükleri sonlandırabilirsiniz.

29 Aralık Oğlak burcu yorumu

Aşk hayatınızda bazı sürprizler olabilir. İçinizde büyüttüğünüz konular sizi mutsuz edebilir. Maddi konularda biraz daha dikkatli olmalısınız.

29 Aralık Kova burcu yorumu

Geçmişte ertelemiş olduğunuz bazı kariyer konularıyla ilgili birtakım sorunlar yaşamış olabilirsiniz.

29 Aralık Balık burcu yorumu

Tarafsız olmanız sayesinde bazı olaylarla ilgili fikirlerinize danışılabilir ve olayları sonlandırabilirsiniz.