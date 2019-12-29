Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumları
"29 Aralık günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 29 Aralık günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 29 Aralık hangi burçlar için olumlu geçecek? 29 Aralık günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Yay burcu 29 Aralık yorumu ne söylüyor? Oğlak burcunu 29 Aralık günü neler bekliyor? İşte 29 Aralık günlük burç yorumlarınız..."
Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 28 Aralık günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 28 Aralık günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Yay burcu 28 Aralık yorumu ne söylüyor? Oğlak burcunu 28 Aralık günü neler bekliyor? İşte 28 Aralık günlük burç yorumlarınız...
29 Aralık Koç burcu yorumu
Geçmişinizde sizi üzen bir konuyla ilgili bazı şeyleri öğrenebilir ve bu duruma çok üzülebilirsiniz.
29 Aralık Boğa burcu yorumu
Bugün yeni kararlar alabilir ve bunları uygulamaya sokabilirsiniz. Geçmişi geçmişte bırakmak sizi daha iyi hissettirecek ve keyifli zaman geçirmenize olanak sağlayacaktır.
29 Aralık İkizler burcu yorumu
Bugün bazı gerçekleri öğrenebilir ve kimin dost kimin düşman olduğunun ayrımına varabilirsiniz.
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29 Aralık Yengeç burcu yorumu
Yaşadığınız bazı olaylar sizi gerçekleri öğrenmeye itebilir. Yanılgılara sebep olacak bazı olaylarla karşı karşıya gelebilirsiniz.
29 Aralık Aslan burcu yorumu
Bugün sizi ilgilendirmeyen olaylara karışmamalı ve uzakta durmalısınız. Bu konuda net bir sınır çizmeli, insanların size bu konuyla gelmesine izin vermemelisiniz.
29 Aralık Başak burcu yorumu
Bugün seyahat planları yapabilirsiniz. Partnerinizle olan ilişkilerinizde sabırlı olup yapıcı konuşmalar içinde olmalısınız.
29 Aralık Terazi burcu yorumu
Ortaklaşa yapılan işlerle ilgili karanlıkta kalmış bazı olaylar gün yüzüne çıkabilir ve bu durum sizde birtakım değişimlere sebep olabilir.
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29 Aralık Akrep burcu yorumu
Hayatınızla ilgili bazı kararlar alabilir ve hayatınıza yeni bir yön vermek isteyebilirsiniz.
29 Aralık Yay burcu yorumu
Geçmişte üzüldüğünüz bir konu ile ilgili eski defterler tekrar açılabilir. Bugün bu konuyla ilgili harekete geçebilir küslükleri sonlandırabilirsiniz.
29 Aralık Oğlak burcu yorumu
Aşk hayatınızda bazı sürprizler olabilir. İçinizde büyüttüğünüz konular sizi mutsuz edebilir. Maddi konularda biraz daha dikkatli olmalısınız.
29 Aralık Kova burcu yorumu
Geçmişte ertelemiş olduğunuz bazı kariyer konularıyla ilgili birtakım sorunlar yaşamış olabilirsiniz.
29 Aralık Balık burcu yorumu
Tarafsız olmanız sayesinde bazı olaylarla ilgili fikirlerinize danışılabilir ve olayları sonlandırabilirsiniz.