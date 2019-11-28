Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Perşembe Günlük Burç Yorumları
"28 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 28 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 28 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? 28 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Akrep burcu 28 Kasım yorumu ne söylüyor? İkizler burcunu 28 Kasım günü neler bekliyor? İşte 28 Kasım günlük burç yorumlarınız..."
Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 25 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 25 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Akrep burcu 25 Kasım yorumu ne söylüyor? İkizler burcunu 25 Kasım günü neler bekliyor? İşte 25 Kasım günlük burç yorumlarınız...
28 Kasım Koç burcu yorumu
Bugün hedeflerinizde zorlandığınızı hissediyorsanız bir şeyleri bilin ki yanlış yapıyor olabilirsiniz.
28 Kasım Boğa burcu yorumu
Kendinizi korumaya yönelik bazı davranışlar içinde olabilirsiniz. Bugün aradığınız şey belki de sadece kendinizi güvende hissetmektir.
28 Kasım İkizler burcu yorumu
Olayların ne olacağını görmeye çalışmak bugün sizler için daha uygun olabilir. Eski sorunlara yeni bakış açıları kazandırmak adına yaratıcı olun; eski tarzlar yerine yeni modeller deneyin.
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28 Kasım Yengeç burcu yorumu
Bugün kendinizi her yönden duygusal ve hassas hissedebilir söylenen her söze ve yapılan her olaya karşı tepkisel davranabilirsiniz.
28 Kasım Aslan burcu yorumu
Bugün geçmişten gelen haberler ve iletişimler ön planda olabilir. Hiç beklemediğiniz bu haberlere karşı ani tepkiler vermemelisiniz.
28 Kasım Başak burcu yorumu
Eş veya partnerle aranızda ummadığınız sorunların ortaya çıkmasıyla restleşme noktasına gidebilirsiniz. Karşınızdaki kişiyi yargılamak yerine empati yeteneğinizi devreye sokmalısınız.
28 Kasım Terazi burcu yorumu
Bugün aile içinde maddi konularla ilgili yanlış anlaşılmalar oluşabilir. Buna karşı daha dikkatli olmalı ve özverili davranmanızı tavsiye edebiliriz.
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28 Kasım Akrep burcu yorumu
İlişkilerinizde bazı yüzleşmeler sizi kendinize karşı haklı çıkartabilir. Yeni bir başlangıç yapmak ya da yeni bir yola girmek için harika bir gün.
28 Kasım Yay burcu yorumu
Çalışma ortamınızda yaşanılan ani değişimler sizleri şaşırtabilir. Bu alanda sorumluluklarınız artabilir ya da kendinizi yeniden anlatmak durumunda kalabilirsiniz.
28 Kasım Oğlak burcu yorumu
İkili ilişkilerde alacağınız her türlü karar bugün sizi biraz zor durumda bırakabilir. Gücünüzün üstünde aldığınız sorumluluklar bunalmanıza neden olabilir.
28 Kasım Kova burcu yorumu
Biraz geride duran tutumlar içine girebilirsiniz. Kalabalık içinde yalnız hissetmek tam da bugünün etkileri arasında olabilir. Kendimize verdiğimiz değer konusunda lütfen gerçekçi olalım.
28 Kasım Balık burcu yorumu
Farklı görüşteki kişilerle orta yol bulmak gün içinde biraz zor olabilir ama belirli bir strateji belirlemek adına hareket etmeniz gerekebilir.