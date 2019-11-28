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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Perşembe Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Perşembe Günlük Burç Yorumları
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Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Perşembe Günlük Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Perşembe Günlük Burç Yorumları

"28 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 28 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 28 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? 28 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Akrep burcu 28 Kasım yorumu ne söylüyor? İkizler burcunu 28 Kasım günü neler bekliyor? İşte 28 Kasım günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 25 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 25 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Akrep burcu 25 Kasım yorumu ne söylüyor? İkizler burcunu 25 Kasım günü neler bekliyor? İşte 25 Kasım günlük burç yorumlarınız... 

28 Kasım Koç burcu yorumu

Bugün hedeflerinizde zorlandığınızı hissediyorsanız bir şeyleri bilin ki yanlış yapıyor olabilirsiniz.

28 Kasım Boğa burcu yorumu

Kendinizi korumaya yönelik bazı davranışlar içinde olabilirsiniz. Bugün aradığınız şey belki de sadece kendinizi güvende hissetmektir.

28 Kasım İkizler burcu yorumu

Olayların ne olacağını görmeye çalışmak bugün sizler için daha uygun olabilir. Eski sorunlara yeni bakış açıları kazandırmak adına yaratıcı olun; eski tarzlar yerine yeni modeller deneyin.

28 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

28 Kasım Yengeç burcu yorumu

Bugün kendinizi her yönden duygusal ve hassas hissedebilir söylenen her söze ve yapılan her olaya karşı tepkisel davranabilirsiniz.

28 Kasım Aslan burcu yorumu

Bugün geçmişten gelen haberler ve iletişimler ön planda olabilir. Hiç beklemediğiniz bu haberlere karşı ani tepkiler vermemelisiniz.

28 Kasım Başak burcu yorumu

Eş veya partnerle aranızda ummadığınız sorunların ortaya çıkmasıyla restleşme noktasına gidebilirsiniz. Karşınızdaki kişiyi yargılamak yerine empati yeteneğinizi devreye sokmalısınız.

28 Kasım Terazi burcu yorumu

Bugün aile içinde maddi konularla ilgili yanlış anlaşılmalar oluşabilir. Buna karşı daha dikkatli olmalı ve özverili davranmanızı tavsiye edebiliriz.

28 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

28 Kasım Akrep burcu yorumu

İlişkilerinizde bazı yüzleşmeler sizi kendinize karşı haklı çıkartabilir. Yeni bir başlangıç yapmak ya da yeni bir yola girmek için harika bir gün.

28 Kasım Yay burcu yorumu

Çalışma ortamınızda yaşanılan ani değişimler sizleri şaşırtabilir. Bu alanda sorumluluklarınız artabilir ya da kendinizi yeniden anlatmak durumunda kalabilirsiniz.

28 Kasım Oğlak burcu yorumu

İkili ilişkilerde alacağınız her türlü karar bugün sizi biraz zor durumda bırakabilir. Gücünüzün üstünde aldığınız sorumluluklar bunalmanıza neden olabilir.

28 Kasım Kova burcu yorumu

Biraz geride duran tutumlar içine girebilirsiniz. Kalabalık içinde yalnız hissetmek tam da bugünün etkileri arasında olabilir. Kendimize verdiğimiz değer konusunda lütfen gerçekçi olalım.

28 Kasım Balık burcu yorumu

Farklı görüşteki kişilerle orta yol bulmak gün içinde biraz zor olabilir ama belirli bir strateji belirlemek adına hareket etmeniz gerekebilir.

25 Kasım - 1 Aralık haftası burç yorumlarıAstrolog Aygül Aydın nam-ı diğer Astromatik, 25 Kasım - 1 Aralık haftasında burçları nelerin beklediğini anlatıyor. 25 Kasım - 1 Aralık haftalık burç yorumları ve bu hafta hangi burç nasıl etkilenecek sorusunun cevabı...
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