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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 22 Ekim Tarihli Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 22 Ekim Tarihli Burç Yorumları
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Günlük Burç Yorumları: 22 Ekim Tarihli Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 22 Ekim Tarihli Burç Yorumları

"Astrolog Aygül Aydın 22 Ekim Salı günlük burç yorumlarınızı açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 22 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Aslan burcu 22 Ekim yorumu ne söylüyor? İkizler burcunu 22 Ekim günü neler bekliyor? İşte günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 22 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 21 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Başak burcu 21 Ekim yorumu ne söylüyor? Yay burcunu 21 Ekim günü neler bekliyor? İşte 22 Ekim günlük burç yorumlarınız...

22 Ekim Koç burcu yorumu

Aşk ve sevgi alanında şaşırtıcı sürprizler ve heyecan verici olaylarla karşılaşabilirsiniz. Sürpriz bir telefon alabilir ya da bir mesaj ile yepyeni bir ilişki içine giriş yapabilirsiniz. Geçmişte kırgın olduğunuz bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu.

21 Ekim Boğa burcu yorumu

Bağışıklık sisteminizi korumalı ve sağlığınıza daha dikkat ediyor olmalısınız. Kendinizi yorgun veya miskin hissedebilirsiniz. Uzun süredir soluklanmadan çalışıyordunuz.

21 Ekim İkizler burcu yorumu

Ekonomik anlamda sorunlarla uğraşırken, ticari bağlantılarınız varsa Geçmişte size sorun yaratan finansal bir problemi bitirebilirsiniz. Özel hayatınızın yoluna giriyor olması sizleri iş ve kariyer anlamında da mutlu edecektir.

21 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

21 Ekim Yengeç burcu yorumu

Çalışma hayatınız ve iş projelerinizle ilgili güzel gelişmeler ve başlangıçlar oluşabilir. Hukuksal işleriniz varsa bunlarla ilgili bir sonuçlanma yaşanabilir. Gündelik yaşamınızı değiştirmek istediğiniz planlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz.

21 Ekim Aslan burcu yorumu

Sürpriz iletişimler ve haberleşmeler sizi oldukça mutlu edebilir. Yapacağınız görüşmelerde yeni kararlar alabilirsiniz. Eskiden yarım kalan bir işinizi bugün önünüze gelirse mutlaka tamamlayın. Yaşam içinde bazen aksilikler olabilir.

21 Ekim Başak burcu yorumu

Ailenizle maddi konular yüzünden çatışmalar yaşayabilirsiniz. Bu durumu uzatmadan alttan almanızda fayda var. Ekonomik anlamda yeni iş birlikleri içinde olabilirsiniz. Güvenmediğiniz işlerin içinde olmamaya özen gösterin.

21 Ekim Terazi burcu yorumu

Olayları hızlı ve ani bir şekilde başlatmak isteği bazı sorunlara yol açabilir. Bu yüzden bugün daha sakin kalmalı ve fevri hareketler içinde olmamalısınız.

21 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

21 Ekim Akrep burcu yorumu

Maddi konular üzerinden risk almak zorunda kalmanız sizi ruhsal olarak zor durumda bırakabilir. İsteklerinizi ve beklentilerinizi doğru kanalize etmeyi öğrenmeniz biraz süreç alacaktır. Partnerinizin parasal sorunları sizi düşündürebilir.

21 Ekim Yay burcu yorumu

İletişimsel konularda yaşayacağınız karmaşa günü biraz sorunlu bir hale getirebilir. Vereceğiniz kararlar birilerinin çıkarları ile uyumlu olmayabilir.

21 Ekim Oğlak burcu yorumu

Duygusal dünyanız bugün karmaşık olabilir. Beklentilerinizle ilgili ortaya çıkan ummadığınız engeller motivasyonunuzu düşürmesin. Sadece şartları bugün zorlamamakta fayda var. Destek veya yardım almaktan çekinmeyin.

21 Ekim Kova burcu yorumu

Aşk ve ilişkilerde iletişimin destekleyici tarafı sizinle olacak. Kendinizi ifade ederken insanların üzerinde ki çekiciliğiniz bugün göz dolduruyor.

21 Ekim Balık burcu yorumu

Bugün eski bir arkadaşınızın sizi cesaretlendirici tavrı yeni iş girişimlerine sizleri sürükleyebilir. Cesaretle üzerine gittiğiniz konuların sonucunu alabilirsiniz. Aşk konularında bugün şartları çok zorlamayın.

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