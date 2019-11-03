Günlük burç yorumları - 3 Kasım Pazar burç yorumları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriAstroloji Günlük burç yorumları - 3 Kasım Pazar burç yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji>Günlük burç yorumları - 3 Kasım Pazar burç yorumları
Astroloji

Günlük burç yorumları - 3 Kasım Pazar burç yorumları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Günlük burç yorumları - 3 Kasım Pazar burç yorumları

"Uzman Astrolog Aygül Aydın 3 Kasım tarihli burç yorumlarını paylaştı. Peki, bugün hangi burcu neler bekliyor? 3 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? Günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Yengeç burcu 3 Kasım yorumu ne söylüyor? Koç burcu 3 Kasım günü neler bekliyor? İşte 3 Kasım günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 3 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 3 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? 3 Kasım günü 12 burcu neler bekliyor? İşte 3 Kasım günlük burç yorumlarınız...

KOÇ BURCU

Şu sıralar yapılan bir haksızlığı affetmeye çalışıyor olabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Geleceğe yönelik atacağınız adımlarınızla ilgili önünüze ilginç seçenekler sunulabilir. Seçimlerinizi yaparken acele etmeyin.

İKİZLER BURCU

Bazı şeyler davranışlarınıza bağlı olacaktır. Bugün güzel iletişim kurmayı başarırsanız olumlu sonuçlar alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Seyahatlerinizle ilgili konuların gündem kazanabileceği bir gün olabilir.

ASLAN BURCU

Kendinize biraz daha bakmalı ve bedeninizi korumak için aksiyon almalısınız.

BAŞAK BURCU

Kendi enerjinizi sizi anlamayan insanlara sarf etmeyin.

TERAZİ BURCU

Ekonomik anlamda bugün iyi bir karar verebilirsiniz.

AKREP BURCU

Eski dostlarla kurulan yeni iletişimler size bugün huzur verecektir.

YAY BURCU

Emin olmadığınız sözler vermeyin. Hızlı hareketler içinde olmayın ve ufak sakarlıklara dikkat edin.

OĞLAK BURCU

Finansal konularınızı dengelemek adına da bazı görüşmeler yapmak durumunda kalabilirsiniz.

KOVA BURCU

Konuşmalarınıza ve yaptığınız yorumlara dikkat etmelisiniz. Arka planda insanlar bunu yanlış değerlendirebilir. 

BALIK BURCU

Kariyer hayatınızda önemli bir eşikte olabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi