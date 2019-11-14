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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Perşembe Günlük Burç Yorumları
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Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Perşembe Günlük Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Perşembe Günlük Burç Yorumları

"14 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 14 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 14 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? 14 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Başak burcu 14 Kasım yorumu ne söylüyor? Oğlak burcunu 14 Kasım günü neler bekliyor? İşte 14 Kasım günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 14 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 14 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Kova burcu 14 Kasım yorumu ne söylüyor? İkizler burcunu 14 Kasım günü neler bekliyor? İşte 14 Kasım günlük burç yorumlarınız...

14 Kasım Koç burcu yorumu

Bugün dikkatsiz davranışlara ya da unutkanlıklara karşı dikkat etmelisiniz.Özgürlüğünüzü daha fazla zihinsel anlamda gerçekleştirmelisiniz. Sizi tutsak haline almış boş düşüncelerden bugün kurtulmalısınız.

14 Kasım Boğa burcu yorumu

Finansal anlamda bazı etkileşimeler sizleri kaygılandırabilir. Parasal hırsınız yükseliyor olabilir. İhtiyaç duyduğunuz kadarıyla hareket etmelisiniz.

14 Kasım İkizler burcu yorumu

İlişkilerinizde kendinizi gereğinden fazla savunmak zorunda kalabilirsiniz. Bugün bir yanlış anlaşılmaya son vereceksiniz ama her şeyi çok akıllıca gözlemlemelisiniz.

14 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

14 Kasım Yengeç burcu yorumu

Endişelerinizden sıyrılmanız gereken ve aile üyelerinizle pozitif bir iletişim içinde olmanız gereken bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla güç çekişmelerinden uzak durmalısınız.

14 Kasım Aslan burcu yorumu

Yöneticiler ya da otoriter figürlerle aranızda bazı anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Kendinizi ifade etmek durumunda kalabilirsiniz.

14 Kasım Başak burcu yorumu

Aşk hayatınızda ortak bir bağ oluşturmanız gereken durumlarda sorun yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza her zamankinden fazla özen göstermeniz gereken bir gündesiniz.

14 Kasım Terazi burcu yorumu

İkna kabiliyetinizin oldukça yüksek olduğu bugünde profesyonelliğinizi çok güzel bir şekilde ispat edebilirsiniz. İlişki kurmaktan veya hayal kırıklıklarından korkmamalısınız.

14 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

14 Kasım Akrep burcu yorumu

Finansal konularda oldukça cesaretli olabilir ve başlatıcı enerjileri aktifleştirmekten çekinmeyebilirsiniz. Eşinizle bir konuda anlaşamıyor olabilirsiniz. Ya da iş ortağınızla bir konuda ufak bir krizi yönetmeniz gerekebilir.

14 Kasım Yay burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili hızlı kararlar alabilir ve uygulamaya koyabilirsiniz. Karşı taraftan da aynı şekilde heyecanlı adımlar alabilirsiniz. Ortaklı finansal gelirlerinizle ilgili sürpriz gelişmeler meydana gelebilir.

14 Kasım Oğlak burcu yorumu

Arka planda neler olduğuna dair araştırmalar yapabilirsiniz. Sinirlerinize hâkim olmalısınız. Hak ve haksızlık mücadelesini sükûnetli bir şekilde yönetin.

1 Kasım Kova burcu yorumu

Aile ilişkileriniz ya da evinizle ilgili konular bugün gündeminizde olabilir. İdeallerinize anlam kazandırmaya yardımcı olmalısınız. Manevi ve maddi hedefleriniz birbiri ile uyum içinde olmalıdır.

14 Kasım Balık burcu yorumu

Özel hayatınız bugün finansal problemler yüzünden sınanabilir. Kendinize dair yeni kararlar alabilirsiniz. Deneyimlerinizle gelişmeye gayret gösterin.

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