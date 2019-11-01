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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 1 Kasım Günü Burçları Neler Bekliyor?
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 1 Kasım Günü Burçları Neler Bekliyor?
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Günlük Burç Yorumları: 1 Kasım Günü Burçları Neler Bekliyor?

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Günlük Burç Yorumları: 1 Kasım Günü Burçları Neler Bekliyor?

"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 1 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 1 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? 1 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Kova burcu 1 Kasım yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 1 Kasım günü neler bekliyor? İşte 1 Kasım günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 1 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 1 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Kova burcu 1 Kasım yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 1 Kasım günü neler bekliyor? İşte 1 Kasım günlük burç yorumlarınız...

1 Kasım Koç burcu yorumu

Hedefleriniz ile ilgili konuları ve beklentilerinizi gerçekleştirirken mücadeleci kimliğinizi ortaya koymanız gerekebilir. Bunun için pes etmemelisiniz.

1 Kasım Boğa burcu yorumu

Maddi konularla ilgili sorunlarınızı yoluna koymak üzere önemli girişimlerde bulunabilirsiniz. Uzun soluklu hedeflerinizin üstüne kararlılıkla gitmeniz size başarı getirebilir.

1 Kasım İkizler burcu yorumu

Yakın çevre bağlantılarınız ve iletişimleriniz güçleniyor olacak. Hızlı iletişimler kurabilirsiniz. Yeni tanışacağınız kişi veya yeni bir ortam içine dahil olmanız söz konusu olabilir.

1 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

1 Kasım Yengeç burcu yorumu

Ortaklık konularında ve ortaklığın getirmiş olduğu finansal konularda oldukça şanslı hissedebileceğiniz özel bir gün. Beklentilerinizi karşılayacağınız fırsatlar elde edebilirsiniz.

1 Kasım Aslan burcu yorumu

Özel yaşamınıza dair ihmal ettiklerinizi telafi etme zamanı içerisindesiniz. Maddi ve finansal gelişmelerden şansınız oldukça yüksek.

1 Kasım Başak burcu yorumu

Partner iletişimlerinde karşı tarafa destek olmanız gereken bir gün. Ortak gücün önemi ve değeri daha da anlaşılır olacak. Aile ilişkileriniz yüzünden partner ile bir gerilim yaşamamalısınız.

1 Kasım Terazi burcu yorumu

Hukuksal konularda başarılı sonuçlanmalar sizleri bekliyor olacak. Yeni oluşumlara başarılı ve huzurlu bir şekilde adım atabileceksiniz.

1 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

1 Kasım Akrep burcu yorumu

Hayatınızdaki kişilere güven vermeniz ve onları geçmiş hatalardan soyutlamanız gerekli. Bu taraz konularda önemsizmiş gibi davranmayın.

1 Kasım Yay burcu yorumu

Yakın çevrenizle olan iletişimleriniz tam da sizin beklediğiniz gibi gelişmekte olacak.

1 Kasım Oğlak burcu yorumu

Sağlığınızla ilgili konularda önemli iletişimler ve görüşmeler yapmanız gerekebilir. Bu iletişimlerinizle ilgili kararları acele ile vermeyin konunun ehline danışmalısınız.

1 Kasım Kova burcu yorumu

Kendinizi oldukça duygulu ve hassas hissederken aynı zamanda içinde bulunduğunuz duygusal dünyanıza kimsenin karışmasını istemeyeceksiniz.

1 Kasım Balık burcu yorumu

Geçmişinizden gelen yakın çevreniz ve dostluklarınız hayatınızı yeniden şifalandırabilir. Arka planda olmak bugün doğru bir karar olabilir.

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