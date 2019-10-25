Güneşin İstenmeyen Mirası: Cilt Lekeleri ve Tedavi Yöntemleri

Güneş, cildiniz üzerinde istenmeyen hatıralar bırakabilir

Cildimiz, vücut ile dış dünya arasındaki bariyerdir. Kusursuz bir sisteme sahip olsa da bazı çevresel faktörlerden etkilenmemesi mümkün değildir. Özellikle de yaz mevsiminin yoğun sıcağında güneşin zararlı UV ışınları ciltte geçici ve tedavi edilmezse kalıcı izler bırakabilir. Göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşan lekeler, hem cildin temiz görünmesini engeller hem de estetik kaygıları beraberinde getirir. Birçok kişi güneş lekelerini gizlemek için kozmetik ürünlere başvurur. Ancak bu, kesin ve etkili bir çözüm olmamakla beraber uzun süreli kullanımlarda başka cilt problemlerini de beraberinde getirir. Çünkü geçici çözüm olarak görülen kozmetik ürünler iyi temizlenmediğinde ciltte birikerek akne ve sivilcelenmeye neden olabilir.

Kaç çeşit güneş lekesi vardır?

Güneşin istenmeyen mirası cilt lekelerini 3’e ayırmak mümkündür. Bunlardan ilki malezmadır, genellikle yüzde meydana gelirler. Cilt renginde koyulaşmaya neden olan malezma; güneşin zararlı UV ışınlarının ciltteki renk pigmenti melonositleri uyararak melanin sentezini arttırmasıyla ortaya çıkar. İkinci olarak çiller, güneşe maruz kalmanın bir sonucu olarak ciltte meydana gelen lekelerdir. Özellikle de burun, alın, yanak, omuz ve kollarda görülebilir. Bir diğer cilt lekesi ise lentigodur. Çile benzer ancak çillerden daha koyu ve büyüktür. Ellerde, yüzde, sırt ve omuzda sıklıkla rastlanılır. Hepsi de iyi korunmamış bir ciltte görülebilir. Ancak bu durum yeni nesil cilt bakımı uygulamaları sayesinde kalıcı bir sorun olmaktan çıkıyor. Özellikle de IPL leke tedavisi ile güneş lekelerinden arındırılmış ve gençleşmiş bir cilde sahip olmak mümkün hale geliyor.

IPL Leke tedavisi nedir?

Güneşin zararlı UV ışınları cildin kolajen üreten tabakasına ulaşır ve bu durum ciltte lekelenme, kırışıklık, sarkma gibi sorunları meydana getirir. Yoğun atımlı ışık anlamına gelen IPL ise ciltte meydana gelen leke ve kırışıklıklar için birebirdir. Hedef dokuya uygun olarak seçilmiş ve dalga boyunda filtreden geçirilen ışığın cilde iletilmesi işlemi olan IPL leke tedavisi, cilde herhangi bir zarar vermeden tedavi edilmesi istenen hedef dokuya ulaşır. Isı enerjisi sayesinde dokuda tahribata yol açarak leke tedavi edilir. IPL leke tedavisinde melanin yani renk pigmenti hedeflenerek sadece güneş lekeleri değil aynı zamanda çiller ve hamilelik lekeleri de tedavi edilebilir. Ayrıca, IPL ile cilt yenileme ve gençleştirme işlemleri yapılmaktadır.

IPL Tedavisi nasıl uygulanır?

Öncelikle uygulama bölgesine soğutucu jel sürülerek safir başlıklı cihaz ile cilt üzerine uygulanır. Hedef noktaya atış yapılır, işlem bölgesinde hafif bir kızarıklık normaldir. Cildin sıkılaşması için 3 haftada bir olmak üzere 5 seans uygulanabilir. Leke tedavilerinde ise bu süre 3-5 seans arasında değişir.

IPL Leke Tedavisi nerelerde kullanılır?

*Akne tedavisi,

*Cilt yenileme,

*Kırışıklık,

*Efelit tedavisi,

*Solar Lentigo,

*Kılcal damarlar,

*Cilt tonu eşitliği.

Bu noktada işlemi uygulayacak kişinin uzmanlığı çok önemlidir. Çünkü ışığın gücü ve başlığı ayarlanarak farklı sorunlar için tedavi yaklaşımları belirlenir. Bu noktada istenilen sonuca ulaşmak için kişinin profesyonel olması gerekmektedir.

Kaç seans uygulanır, acı hissedilir mi?

İşlem sırasında soğutucu aparatlar kullanılsa da kişinin ağrı eşiğine bağlı olarak çok hafif ağrılar hissedilebilir. Ancak yaşanan his, işlem sonrasında devam etmez ayrıca geniş bir bölgeye uygulanıyorsa anestezik kremler kullanılabilir. Seans süresi tamamen kişinin tedavi ettirmek istediği bölgeye, lekenin boyutuna ve cilt tipine göre değişiklik gösterir. Ancak ortalama bir süre vermek gerekirse yaklaşık 3-4 seans arasında değişmektedir.