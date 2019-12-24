Güneşin Etkilerine Shea Kalkanı

Sıcaklıklar düşmeye başladı ve her gün erken saatlerde güneş batıyor. Kış aylarında ilk dürtümüz en sevdiğiniz SPF'li ürünü dolaba kaldırmak olabilir. Ancak herhangi bir dermatoloğun size söyleyeceği gibi, cildi UV hasarına karşı korumak sadece yaz aylarında değil, tüm yıl boyu sürecek bir taahhüttür.

Kaza sonucu kışın bile güneş ışığına maruz kalmak, ince çizgiler ve cildin sarkmasıyla sonuçlanan kümülatif bir etkiye sahiptir.

Son veriler pigment hücrelerinin sadece güneşin parlak UV ışınları ile değil, bilgisayar ekranı, cep telefonu ve tavan lambaları tarafından yayılan ışık dozları tarafından bile uyarılabildiğini gösteriyor.

Gün Boyu Korumalı Bakım

Cildin kendini yenileme gücünü artıran ürünleriyle ünlü L’Occitane’nın bu noktada önerisi; 15 güneş koruma faktörlü Shea Light Comforting Cream.

İnce ve yağsız dokusu ile karma cildin günlük temel ihtiyaçlarına yanıt veren krem, içerdiği yüzde 5 shea yağı ile 48 saat nem sağlıyor, cildi yumuşatıyor, dış etkenlerden ve UV ışınlarından koruyarak gün boyu konforlu bakım yapıyor.

Burkina Faso’lu kadınlar shea yağını elleriyle üretir. Bu üretim aşamasının elleri yıpratacağı düşünülse de Burkina Faso’lu kadınların elleri inanılmaz derecede yumuşaktır. L’Occitane, özellikle bu bölgede geleneksel yöntemlerle elde edilen Shea yağının omega 6 bakımından zengin olduğunu keşfetmiştir. Bu moleküllerin cildi nemlendirmek, beslemek ve ekstra koruma sağlamak gibi eşsiz yetenekleri vardır..

Shea Light Face Cream SPF15 50 ML – 201 TL



Cildimiz özellikle de el ve ayaklarımız suyu vücudumuzun içinde tutan bariyerlerdir. Hava kuru ve soğuk olduğunda su yüzeyden hızlıca buharlaşır, geriye derinleşen minik çatlaklar kalır.



Günde fazladan iki bardak su içmek, çok sıcak su ile banyo yapmamak ve L’Occitane Shea Butter Intensive serisi ile tanışmak; nemli, güzel bir cildin tek gerçek sırrı olabilir!



Kuru ve çok kuru ciltlere özel seri Shea Butter Intensive’in Hand Balm’ı yüzde 25 Shea Yağı içeriği ve zorlu mevsim koşullarına dayanıklı olması ile elleriniz için artık korkmanıza gerek yok mesajı veriyor. 32 gönüllü ile ortalama -12.5° derecede Kanada’da zorlu iklim koşullarında test edilen krem, 50 ml’lik yeni formatıyla çantanızda taşıyabilme imkanı da veriyor.



Shea Intensive Hand Balm 150 ml – 179TL

Shea Intensive Hand Balm 50 ml – 115 TL

Shea Intensive Foot Balm 150 ml

El balsamı ile aynı oranda yüzde 25 Shea yağı içeriği ile ayak balm’ı, kuru ve çok kuru ayakları nemlendirerek, onlara yumuşacık bir bakım sağlar. Ürünün en şaşırtan ve sevindiren yanı, sadece kuruluğu gidermeyip çatlamış topuklara da elveda demenizi sağlaması.



Shea Intensive Foot Balm 150 ml – 187 TL



Organik Shea Yağı – Shea Organic Butter

Shea Organic Butter, Shea ağacı meyvelerinin yabani çekirdeklerinden çıkarılan yüzde 100 bitkisel kökenli organik bir bakım ürünüdür. Batı Afrika’da bulunan Burkina Faso’dan adli ticaret anlaşması kapsamında temin edilir. Yüzde 100 organikbu üründe herhangi bir kimyasal içerik bulunmaz. Cilde yoğun nem sağlar, besler ve dış etkenlere karşı cildi korur. Ecocert Greenlife sertifikalı bu ürün doğal ve organik kozmetik ürünü standartlarına sahiptir.

Shea Butter 10 ml – 58 TL

Shea Butter 150 ml- 251 TL



Shea ile Özgürleşmenin Hikayesi;



L’Occitane olarak, eşitliğe ve kadınların hayallerine ulaşması için onları desteklemeye oldukça önem veriyoruz. Burkina Faso’daki çalışmalarımız boyunca, kadınların Shea Yağı üretmesine destek olarak, ekonomik olarak daha özgür olmalarına yardımcı olduk. Vakfımız ise onların mikro krediler kullanabilmesine, okuma yazma programlarından faydalanabilmelerine ve çocujlarının eğitim almasına katkı sağladı. Her yıl, ürettiğimiz destek ürünlerinin tüm dünyada satışını sağlayarak bu projenin devamlılığı içn fon sağladık. Küçük görünen bu adımlar kadınların hayatlarında büyük değişimlerin başlangıcı oluşturdular.